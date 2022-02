POCO X4 5G : il futuro “best buy” è dietro l’angolo

POCO si sta preparando al lancio del nuovo POCO X4 5G in India e nel resto del mondo; il dispositivo sarà un midrange dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

POCO X4 5G con numero di modello 2201116PG è stato individuato sulla piattaforma di certificazione SIRIM della Malesia il mese scorso. Ora lo stesso dispositivo è stato approvato dalla National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) della Thailandia. Queste certificazioni suggeriscono che il POCO X4 5G potrebbe essere svelato fra pochissime settimane.

Cosa sappiamo del nuovo POCO X4 5G?

L’NBTC non ha informazioni sulle specifiche hardware del POCO X4 5G. Ciò che rende la storia caotica e confusionario è il fatto che lo stesso 2201116PG è stato visto con il moniker X4 Pro 5G presso il TDRA. È possibile che si sia verificato un errore con questo portale.

Non di meno, precedenti rapporti hanno affermato che il device in questione sarà una versione rinominata del Redmi Note 11 Pro 5G globale. Come è successo in passato, il nuovo midrange potrebbe arrivare con un design posteriore unico.

Specifiche tecniche

È probabile che il POCO X4 5G sia dotato di un display S-AMOLED FHD+ 120Hz da 6,67 pollici. Il dispositivo sarà caratterizzato da una fotocamera selfie da 16 megapixel e un’unità a tripla lente da 108 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro). Il dispositivo potrebbe arrivare con MIUI 13 e Android 11 OS.

Il chipset Snapdragon 695 potrebbe alimentare il device. Il telefono potrebbe essere spedito con un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Può ospitare una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W. Lecito ipotizzare uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale e uno slot per le schede microSD.