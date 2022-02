Apple terrà un nuovo evento in primavera: cosa aspettarci?

Cosa aspettarci dall’evento Apple primaverile? Facciamo il punto sui gadget attesi per la presentazione del kenote di marzo.

Secondo quanto afferma Bloomberg, Apple starebbe pianificando di tenere un evento il prossimo 8 marzo 2022. Nel keynote potremmo vedere iPhone SE 3 5G, iPad Air 5 e un possibile nuovo Mac.

Apple: iPhone SE, iPad Air V e non solo

Apple ha in programma di tenere il suo primo evento del 2022 all’inizio di marzo, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Il rapporto afferma che la mela sta attualmente “mirando a una data prossima all’8 marzo” per l’evento virtuale, che si concentrerà su un nuovo iPhone SE 3, un iPad Air 5 aggiornato e il rilascio di iOS 15.4. Inoltre, la compagnia starebbe pianificando un nuovo Mac con chip progettati da Apple che “potrebbero arrivare anche già a marzo“.

Citando persone che hanno familiarità con la questione, Bloomberg riferisce che l’evento darà il via a un “anno potenzialmente record per il lancio di prodotti“. L’evento dovrebbe essere virtuale e non dal vivo a causa dell’attuale pandemia di Coronavirus.

In più, le indiscrezioni avvertono che la data dell’evento potrebbe cambiare “a fronte di ritardi di produzione o altri cambiamenti“. L’8 marzo è un martedì, in linea con la tradizione di Apple. Se l’evento si svolgerà effettivamente l’8 marzo, ci aspettiamo gli inviti per la settimana del 28 febbraio.

L’evento si concentrerà sul nuovo iPhone SE 3 e su un iPad Air aggiornato, riporta il portale americano. Il nuovo iPhone SE dovrebbe presentare per la prima volta un chip A15 all’interno e un modem per la rete 5G. Il nuovo iPad Air dovrebbe inoltre essere dotato di un chip A15 e 5G.

Oltre alle aspettative sull’hardware, Bloomberg riferisce anche che Tim Cook “pianifica il rilascio di iOS 15.4 nella prima metà di marzo”. iOS 15.4 è attualmente in fase di beta test per sviluppatori con tante nuove funzionalità tra cui il supporto Face ID con mascherina al seguito, Universal Control e nuove emoji.