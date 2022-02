Google Duo: 5 miliardi di download sul Play Store

Google Duo, l’app di videocall di BigG, è riuscita a raggiungere l’incredibile cifra di ben 5 miliardi di download sul Play Store di Android.

Google Duo ha appena raggiunto i 5 miliardi di download dal Play Store. Di fatto, è un vero e proprio record per l’applicazione dedicata alle videocall di BigG. Scopriamo di più in merito.

Google Duo: un successo senza precedenti

Mentre i dati sui download sono stati indubbiamente gonfiati grazie alla pandemia globale e al fatto che Google Duo viene fornito in bundle con Android su milioni di dispositivi venduti ogni anno, l’app di videocall è diventata un pilastro nelle sezioni “Top app” del Play Store. Sembra che i bug recenti non abbiano attenuato l’appetito del pubblico per l’app.

Per molti dispositivi che utilizzano anche l’app Google Phone, la possibilità di collegarsi a Duo da utilizzare come app di videochiamata predefinita potrebbe anche fornire una spiegazione per questa enorme cifra di download. Spiegazioni a parte, Duo si unisce a un club esclusivo di app proprietarie che hanno superato tale cifra di download. Un vero record per questo software.

Duo non è solo un’app per videochiamate, in quanto vi consente di effettuare chiamate vocali su Smart Display selezionati e altoparlanti Nest Hub di Google. È un ottimo modo per tenersi in contatto con i amici e familiari, qualunque sia la loro piattaforma, ed è quindi un prodotto utile da avere sul proprio dispositivo.

Ad ogni modo, questo non è l’unico servizio di videochiamata di Google, poiché Meet incentrato sulla conferenza è stato lanciato nel 2017, mentre Duo è stato lanciato nel 2019. Tuttavia, quest’ultimo è un’opzione più incentrata sui consumatori mentre Meet è orientata al business. L’azienda, in passato, aveva pianificato di unire Meet e Duo, ma questa fusione è fallita alla fine dell’anno scorso e non è chiaro cosa riservi il futuro per l’app di videochiamata predefinita di Android.

Google Meet è stato aggiunto a Gmail ma è in ritardo rispetto alla cifra di 5 miliardi di download di Duo.

Ci auguriamo davvero che la compagnia continui a sviluppare e migliorare Duo, che è ancora un’ottima opzione di videochiamata che può essere utilizzata sia su iOS che su Android e gode dell’aggiunta al supporto FaceTime tramite un browser web.