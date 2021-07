Google citata in giudizio negli USA per abusi nel Play Store

Ben 36 Stati USA pronti a fare causa a Google, accusata di chiedere troppi soldi agli sviluppatori che distribuiscono app con il Play Store.

Google è stata citata in giudizio da trentasei Stati nord americani con l’accusa di avere abusato illegalmente della sua posizione dominante nella vendita e distribuzione di app attraverso il suo servizio Google Play Store per dispositivi mobili. Secondo la denuncia presentata ieri alla Corte Federale di San Francisco, il colosso di Mountain View avrebbe utilizzato tattiche anti-concorrenziali per contrastare i servizi di altre società e costringere così gli sviluppatori a passare attraverso il Google Play Store per raggiungere gli utenti. Essendo quindi l’unica società a fornire il servizio, chiederebbe commissioni eccessive ai creators, fino al 30% sugli acquisti di app.

Google è stata accusata di aver pagato Samsung Electronics Co., il più grande produttore al mondo di dispositivi con sistema operativo Android, per assicurarsi che l’azienda coreana non sviluppasse un suo app store concorrente. Inoltre, dopo che il produttore di Fortnite Epic Games Inc. ha iniziato a distribuire la sua app al di fuori dello store di Google, Google ha “riacquistato” gli sviluppatori per dissuaderli dal fare lo stesso, secondo la denuncia. I dettagli di tali pagamenti sono stati oscurati nella denuncia.