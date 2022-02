Apple rilascia la seconda beta di iOS 15.4: cosa cambia?

Nel corso della giornata di ieri, Apple ha rilasciato le nuove versioni beta dei software iOS, iPadOS, macOS, tvOS e HomePodOS. Vediamo insieme cosa cambia

Apple ha appena pubblicato la seconda beta per sviluppatori di iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 e watchOS 8.5. Vediamo insieme quali sono le novità dell’ultimo software della mela e cosa cambia sui modelli che lo supportano.

Apple: cosa cambia con le nuove versioni beta dei software?

Le ultime build possono essere scaricate tramite l’Apple Developer Center da parte di tutti coloro che prendono parte al programma di test, o tramite un aggiornamento over-the-air sui prodotti che già eseguono un precedente software beta. Le versioni beta pubbliche di solito arrivano entro pochi giorni dalle versioni per sviluppatori, tramite il sito Web dell’Apple Beta Software Program. Inoltre, la compagnia ha anche lanciato una nuova versione beta di HomePod 15.4.

La seconda beta arriva a pochi giorni di stanza dalla prima; ricordiamo che quest’ultima è approdata sul web lo scorso 27 gennaio. Nelle modifiche trovate finora per iOS 15.4, notiamo che il supporto al Face ID con mascherina al seguito è stato aggiornato per offrire due versioni ai consumatori. Il sensore può essere impostato per funzionare con una maschera indossata dall’utente, come alternativa leggermente meno sicura rispetto alla versione normale. È stata anche individuata una serie di nuove emoji, che offrono agli utenti 37 simboli in più con 75 aggiunte di tonalità della pelle.

L’aggiornamento per iPadOS 15.4 introduce il supporto per Universal Control, che funziona in combinata con macOS Monterey 12.3. La funzione consente agli utenti di controllare facilmente il display di un iPad utilizzando la tastiera e il mouse di un computer MacBook/iMac, nonché di trasferire alcuni tipi di dati tra dispositivi, il tutto nel modo più fluido possibile.

Apple potrebbe includere l’accesso anticipato all’SDK per sviluppatori per Tap to Pay su iPhone. La funzione è stata annunciata all’inizio di martedì e dovrebbe essere rilasciata più tardi nel 2022.