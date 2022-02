Le migliori offerte di telefonia mobile+fisso

Avete mai preso in considerazione l’idea di puntare a un’offerta di telefonia mobile legate a un provider del fisso? Ecco i nostri consigli.

Ogni giorno siamo sommersi da decine di offerte di telefonia mobile, al punto che talvolta diventa difficile riuscire a starci dietro o farsi un’idea chiarissima sulla convenienza. Da questo punto di vista è sempre opportuno prendersi del tempo, leggere bene il tipo di proposta che ci viene fatta da una promozione e cercare di capire in primis se corrisponde al profilo di richiesta che vogliamo, se cioè si tratta di qualcosa che corrisponde a quelle che sono le nostre esigenze. Poi, ovviamente, potete sempre fare affidamento sui nostri consigli, come quelli che vi proponiamo oggi e che riguardano questa volta le offerte telefonia mobile fatte da un provider del fisso.

Offerte fisso+mobile, di cosa si tratta?

Le promozioni internet casa e smartphone sono delle offerte che contengono fisso e mobile tutto incluso, compresa un’offerta in convergenza per il cellulare. In parole povere, alle chiamate da numero fisso, connessione e servizi di un certo livello a casa, si aggiungono offerte per la telefonia mobile a prezzi convenienti, con tanti Giga disponibili quando invece si è in giro.

Il mercato propone un gran numero di offerte telefonia fissa e mobile, ma noi ne abbiamo selezionate tre come riferimento tra le migliori disponibili oggi in commercio, ciascuna con piccole differenze a seconda dell’operatore, tra chi propone Giga illimitati su SIM inclusi nel costo dell’abbonamento Internet casalingo, e altri che invece prevedono per un servizio analogo un supplemento di costi mensile.

La prima combo che vi segnaliamo è quella di TIM, che con Premium Fibra vi offre la fibra ottica illimitata, fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload, le chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e di attivare TIM UNICA, per avere quindi Giga illimitati in regalo fino a un massimo di sei SIM presenti in famiglia o tra gli amici, che possono essere intestate a persone diverse rispetto al titolare della linea fissa. I tutto a 29,90 euro al mese (più contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi, e modem di ultima generazione TIM HUB+ con Wi-Fi 6, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi).

Altra interessante promozione è quella di WINDTRE. Con la sua offerta Super Fibra, infatti, l’operatore propone internet fino a 1 Giga in download, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un modem Wi-Fi 6 e dodici mesi di Amazon Prime Video. Il tutto a al prezzo di 22,99 euro al mese per i clienti mobile WINDTRE, o di 26,99 euro per tutti gli altri clienti, e senza costi di Attivazione. In regalo per gli abbonati Giga illimitati ogni mese per un massimo di tre smartphone e altrettante SIM, subito attivi.

Dulcis in fundo, c’è Vodafone, che dal canto suo propone ben due offerte fisso+mobile. La prima, Family Plan, include internet fino a 2,5 Giga in download e 500 Mbps in upload, chiamate da telefono fisso (per le attivazioni online), modem di ultima generazione con Wi-Fi Optimizer e SIM 5G con minuti, SMS e Giga illimitati, a 34,90 euro al mese. Inclusi costo di attivazione e spedizione. La seconda, Family Plan V-Max, comprende invece navigazione in rete fino a 2,5 Giga in download, chiamate da telefono fisso (per le attivazioni online), modem di ultima generazione con Wi-Fi Optimizer, la Digital Privacy&Security più altre opzioni, e una SIM 5G con minuti, SMS e Giga illimitati. Il tutto a 39,90 euro al mese, incluso costo di attivazione e spedizione.