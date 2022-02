Le cinque migliori offerte mobile per chi cambia gestore

Tempo di cambiare operatore mobile? Nessun problema, vi aiutiamo noi a trovare le offerte che fanno al caso vostro.

Gli operatori telefonici stanno puntando moltissimo sulle offerte cosiddette operator attack, ovverosia quelle promozioni dedicate esplicitamente ai clienti provenienti da determinati gestori. In questo contesto sono diverse le promozioni che in maniera costante o a periodi prefissati vengono lanciate dai vari competitor. Di solito sono forme di proposte di quelle “irrinunciabili”, di cui “non si può fare a meno”, che fanno davvero la differenza quando si tratta di mandare in pensione la vecchia SIM e il vecchio operatore. Ma vediamo insieme quali sono al momento qulelle più “appetitose” per coloro che hanno deciso di cambiare.

Cinque offerte interessanti per cambiare gestore

Per convincere gli utenti a lasciare il loro vecchio gestore e passare con loro, quelli di ho.Mobile propongono 120 giga in navigazione, telefonate e SMS gratuite verso tutti i fissi e mobili nazionali, a sole 7,99€ al mese. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 0,99€, ed è richiesto una prima ricarica da 8,00€, dalla quale verrà scalato il costo del rinnovo di 7,99€. L’utente ha inoltre 30 giorni di tempo per ripensarci ed eventualmente chiedere il rimborso in due click.

Kena Mobile con la sua attuale PROMO Special offre 100 Giga di traffico con velocità massima fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso numerazioni mobili e fisse e SMS senza limiti e verso chiunque. Il tutto per un canone di soli 7,99 euro ogni mese con rinnovo sul credito residuo. Inoltre, incluso troviamo anche un bundle di circa 5,5 Giga in 3G da utilizzare mensilmente in roaming. L’offerta è valida solo per coloro che richiedono la portabilità da Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Poste Mobile, Lyca Mobile, etc.

Anche Vodafone propone qualcosa di analogo alla stessa cifra. Con la promo Special Giga, infatti, a sole 7,99€ mensili si possono avere 70 Giga minuti illimitati, 1000 SMS e una serie di opzioni esclusive, come l’assistenza digitale 24/7 con Tobi, My Vodafone App e Area Fai da te, il servizio Smart Pay e il piano tariffario Vodafone 25 New, che comprende Smart passport+, ricevuta di ritorno SMS, Continuità di servizio e Segreteria telefonica, chiamami e recall. Anche qui, è richiesta ovviamente la portabilità. A proposito, se volete avere più GB, Vodafone propone a 9,99€ anche la Special 100 Digital Edition.

Molto interessante è anche la proposta di Very Mobile, che con 9,99€ al mese propone 220 Giga, più chiamate e SMS illimitati, anche dall’UE, con SIM, attivazione e spedizione gratuita fino a casa. L’abbonato ha a disposizione inoltre 6,6 Giga più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo, anche in Unione Europea. L’operatore virtuale di WindTre pone però una condizione per poter attivare questa promozione, ovverosia quella che ovviamente il nuovo utente arrivi da un altro operatore, tra quelli indicati dal gestore, come per esempio Iliad, FastWeb, BT Enia, DIGI Mobi e così via.

Infine abbiamo Fastweb Mobile Maxi​​: con 10,95 euro al mese, hai diritto a 150 Giga per navigare anche con la rete 5G di Fastweb, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, senza nessuno scatto alla risposta, e 100 SMS. Contributo SIM 10 euro e spedizione gratuita. Inclusa nell’offerta la Digital Academy, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione, Segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti ho chiamato”, verifica del credito residuo. Tutti inclusi, senza costi aggiuntivi.