Realme 9 Pro+ non teme Galaxy S21 Ultra, Pixel 6 e Xiaomi 12

Realme ha sviluppato un sito in cui permette di testare la qualità della fotocamera di Realme 9 Pro+ con quella di altri device di fascia alta.

Realme va all in con l’atteso Realme 9 Pro+ e sfida, senza alcun timore, alcuni tra i migliori smartphone Android del momento per quanto riguarda la qualità della fotocamera. Infatti, il colosso cinese ha realizzato una interessante comparazione degli scatti effettuati da Realme 9 Pro+ rispetto a quelli di Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 Ultra e Xiaomi 12. Secondo l’azienda il nuovo smartphone di fascia alta in arrivo tra qualche giorno anche nel nostro Paese non è inferiore al device di Google, Samsung e Xiaomi.

Cosa ve ne pare degli scatti della fotocamera di Realme 9 Pro+?

La comparazione, disponibile sul sito Camera Lab, offre la possibilità di scoprire con i propri occhi la qualità di uno scatto effettuato con Pixel 6, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi 12 e ovviamente Realme 9 Pro+. Uno sguardo attento ai risultati svela come il device di Realme offra degli scatti comparabili a quelli degli altri device di fascia alta.

Le stesse prove possono essere effettuate anche in diversi scenari, volendo anche con scatti provenienti da ambienti al buio e con una scarsa luminosità. In questo caso Realme vuole mostrare la qualità del sensore Sony IMX766 appositamente personalizzato per il modello Realme 9 Pro+ che, a detta della compagnia, è in grado di offrire scatti sempre nitidi e ben illuminati anche in ambienti al buio.

Ovviamente è necessario attendere i test dal vivo per capire a tutti gli effetti la qualità della fotocamera di Realme 9 Pro+, ma quello visto finora ci fa ben sperare che il device di Realme possa offrire un’ottima esperienza di scatto.