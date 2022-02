Samsung fa l’unpacked anche nel metaverso

L’evento che si terrà oggi dedicato al nuovo Samsung S22 sarà in streaming in simultanea anche nel metaverso, sfruttando la realtà virtuale.

Oggi, 9 febbraio 2022, si terrà alle 16.00 il Samsung Unpacked, evento pronto a rivelare i nuovi dispositivi dell’azienda coreana in uscita quest’anno. Mentre tutti attendono il nuovo S22 (che già da tempo si trova in vari leak nella rete), Samsung prepara l’evento anche nel metaverso.

Il nuovo Samsung Unpacked sarà disponibile sia attraverso il classico streaming, svolto sui classici canali, sia nel metaverso con l’utilizzo della realtà virtuale. La scelta, alquanto strana, potrebbe evidenziare una riapertura da parte di Samsung verso la realtà virtuale: ricordiamo infatti che l’azienda fin dal principio ha lavorato alla realtà aumentata e virtuale, proponendo il Gear VR, una piattaforma che sfruttava uno smartphone per far accedere alla VR, ma che poi è stato ritirato a dicembre.

Samsung: l’evento potrà essere visto nel metaverso

Mentre gli analisti continuano a parlare di come il metaverso sia quindi una nuvola passeggera, intanto anche Samsung ci si butta presentando i suoi nuovi dispositivi in questa maniera. Non è la prima volta che un gigante si butta in questo modo: ricordiamo infatti che aziende come Walmart, Microsoft, Nike e Disney stanno puntando molto nel metaverso.

Ora il mistero rimane legato solo al perché: effettivamente il metaverso è un posto, quasi un luogo dove proporre attività di vario genere, quindi la scelta di Samsung potrebbe essere completamente slegata da ogni tipo di prodotto e la voglia dell’azienda coreana potrebbe essere solo quella di “partecipare”.

D’altra parte, visto che il metaverso va a braccetto con la realtà virtuale, l’azienda potrebbe aver voglia di rivelare qualche prodotto di nuova generazione come un visore, un dispositivo compatibile con smartphone o eventualmente qualcosa di inedito per gettarsi con entrambi i piedi dentro il mondo della VR. Non ci resta che attendere meno di 5 ore, visto che l’evento andrà live oggi alle ore 16.00 (e potrete seguirlo dal sito ufficiale)