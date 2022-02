Samsung Galaxy S22: eccolo svelato in ogni suo dettaglio

Un leak definitivo svela le più importanti caratteristiche di Samsung Galaxy S22 a poche ore dall’evento Unpacked 2022.

Tra pochissime ore l’Unpacked 2022 di Samsung svelerà tutti i dettagli sulla gamma Galaxy S22 ma, come sempre più spesso accade, un leak dell’ultimo minuto ci offre una visione piuttosto completa dei dettagli più importanti del nuovo smartphone di fascia alta.

Il leak definitivo su Samsung Galaxy S22: ecco tutti i dettagli sul top di gamma

Innanzitutto il design: rispetto al modello Galaxy S22 Ultra che abbraccia un design posteriore completamente rinnovato rispetto alla serie precedente, in questo caso il colosso sudcoreano ha preferito un approccio conservativo mantenendo invece un design in parte simile a quello di Samsung Galaxy S21. Il modulo fotografico sarà quindi molto probabilmente simile (o identico) a quello della precedente generazione, mentre il materiale del telaio non sarà più il tanto chiacchierato Glasstic ma un pannello in vetro.

Per quanto riguarda le colorazioni, invece, Samsung Galaxy S22 saprà accontentare i gusti di tutti gli utenti: sono attesi almeno 5 colori tra cui il bianco, nero, oro rosa, verde e possibilmente altre colorazioni esclusive che spesso nascono dalla collaborazione con alcuni operatori telefonici – soprattutto in Corea del Sud.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche è ormai quasi certo che la serie Galaxy S22 si affiderà al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre per la RAM si parla del supporto a 8/12 GB di tipo LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Il pannello frontale dovrebbe misurare circa 6.06 pollici, mentre per la batteria si parla di un modulo da 3590 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Non ci sarebbero grandissimi cambiamenti per quanto riguarda il modulo fotografico: Samsung Galaxy S22, infatti, è atteso con una fotocamera quadrupla con sensore principale da 108 MP con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, un sensore telescopico 3x da 10 MP con apertura f/2.4 e un sensore periscopico 10x da 10 MP con apertura f/4.9. Come software è ormai certo che monterà Android 12 con la One UI 4.0 fin dalla prima accensione, mentre per quanto riguarda il probabile prezzo di lancio ci si aspetta un incremento di prezzi di circa 100 euro rispetto al modello precedente.

Infine, Samsung ha svelato una nuova policy circa gli aggiornamenti Android che prevede fino a 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti software per tutta la serie Samsung Galaxy S22 e non solo.