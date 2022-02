Wordle dappertutto: ora arriva anche sul Game Boy

Wordle arriva anche su Game Boy, ma con delle limitazioni: il famoso gioco a enigmi riesce a girare anche sulla vecchia console Nintendo.

Non sono pochi i casi in cui alcuni utenti decidono di far rivivere degli hardware del passato, ormai non più usati dalla maggior parte degli utenti, con degli interessanti porting. È questo il caso dei Game Boy, console Nintendo che ormai non sono di certo all’ultimo grido per quel che riguarda l’hardware, ma grazie alla propria iconicità e alle potenzialità comunque presenti, hanno modo di regalare delle piacevoli soddisfazioni, come ad esempio un porting di Wordle.

Si tratta di un’applicazione web creata da Josh Wardle, che fornisce agli utenti 6 tentativi per trovare una parola da 5 lettere, con ovviamente degli inizi nel mentre. Il software si occupa di colorare infatti le lettere corrette, e crea moltissima voglia di continuare a giocare, stregando gli utenti per molto tempo, al punto che il tutto è anche stato acquisito da part del New York Times.

Wordle arriva anche su GameBoy

Ed ecco quindi che un programma di questo tipo, tutt’altro che pretenzioso nel campo delle necessità hardware, ha modo di arrivare anche su Game Boy, grazie all’utente @ghidraninja, che è riuscito a realizzare questo porting da tenere d’occhio.

WORDLE is now running on the Game Boy! pic.twitter.com/Zk8aDr7MST — stacksmashing (@ghidraninja) February 6, 2022

Stando a quanto specifico, il peso dalla ROM non era sufficiente per inserire un grosso numero di parole, ed ecco perché è stato scelto un filtro che al momento commette ancora degli errori, sicuramente comunque un buon traguardo per l’applicazione tanto chiacchierata nel corso degli ultimi giorni.

Di questo passo, considerando che questa gira anche semplicemente su browser, potrebbe non fermarsi alla vecchia ammiraglia di Nintendo, e giungere su ulteriori piattaforme grazie a qualche porting difficile da prevedere. Di sicuro, l’utente avrà anche nel corso dei prossimi mesi la possibilità di perfezionare il proprio lavoro, ispirando quindi ulteriori sviluppatori a spingersi in questo tipo di operazioni, pensate per far rivivere dei vecchi gioiellini ancora pronti a fornire tanto divertimento, seppur ovviamente con i dovuti compromessi.