Reddit lancia la versione web di Reddit Talk

Reddit sta finalmente aggiungendo il supporto alla versione desktop per la sua piattaforma Reddit Talk: scopriamo insieme cos’è e come funziona.

Finalmente ci siamo: dopo diverso tempo, Reddit ha appena lanciato una versione web della sua piattaforma di audio dal vivo, Reddit Talk. Scopriamo insieme cos’è e come funziona.

Come funziona Reddit Talk Web?

Dopo aver svelato il clone di Clubhouse lo scorso aprile, Reddit sta aggiungendo nuove funzionalità a Reddit Talk, al fine di aumentare il coinvolgimento da parte dell’utenza. Tra queste aggiunte troviamo la compatibilità web, le registrazioni delle sessioni passate, i commenti dal vivo durante i discorsi e la barra live nella parte superiore del feed di casa (simile a Twitter) che mostra quali chat dal vivo si stanno tenendo.

Negli ultimi tre mesi, abbiamo assistito a una crescita di oltre il 250% degli ascoltatori attivi giornalieri di Reddit Talk”, ha scritto la società sul suo blog. Reddit ha aggiunto che le chat audio dal vivo hanno avuto luogo in oltre 1.000 subreddit (o comunità), incluso un colloquio in r/cryptocurrency con l’investitore Kevin O’Leary e una sessione in r/movies con stuntmen del franchise “Jackass.

L’idea di sale audio dal vivo su Reddit potrebbe sembrare un po’ controversa, anche perché molti utenti si riversano sulla piattaforma per via l’anonimato. Ma la possibilità di commentare e inviare emoji durante le live room renderà più facile l’intervento degli utenti timidi (o riservati): in precedenza, gli ascoltatori potevano parlare solo alzando la mano (digitale). Inoltre, funzionalità di rilevamento come la compatibilità web, la barra live e l’ascolto asincrono renderanno più facile per le persone interagire con questo nuovo regno dei contenuti di Reddit.

Le stanze possono ancora essere create solo sulle app iOS e Android di Reddit, ma la possibilità di avviare una sala sul desktop arriverà alla fine di questo mese, secondo quanto comunicato dalla compagnia.

Attualmente, solo i moderatori di Reddit (volontari che fanno del loro meglio per mantenere le cose civili e ordinate nei subreddit) possono avviare conversazioni live. Possono presentare domanda per ospitare un discorso tramite un modulo Google; date le difficoltà di moderazione dei contenuti che piattaforme come Twitter Spaces e Clubhouse hanno dovuto affrontare, questo potrebbe essere un buon modo per la società di tenere le cose sotto controllo per ora.

“Non ci sono piani per estendere la funzionalità audio dal vivo agli utenti di Reddit al di fuori dei moderatori”, ha detto un portavoce di Reddit a TechCrunch. Vi terremo aggiornati con i prossimi sviluppi in merito.