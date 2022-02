L’uscita della serie tv di Star Wars ha finalmente una data: 25 maggio su Disney+

Disney ha annunciato la data della serie tv di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi: si tratta del 25 maggio, e arriverà su Disney+.

Il CEO di Disney, Bob Chapek, ha finalmente rivelato la data d’uscita ufficiale della serie tv di Star Wars dedicata al famoso jedi Obi-Wan Kenobi: si tratta del 25 maggio, e la serie arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+.

A seguire dopo Book of Boba Fett (anche se non sarà in sequel diretto), questa serie parlerà dell’esilio di Obi-Wan Kenobi su Tatooine. Per il resto c’è dato sapere davvero poco, se non il ritorno confermato da tempo di Ewan McGregor, che ha già vestito i panni nella trilogia prequel, che tornerà ancora una volta a brandire la spada laser dell’iconico personaggio.

Obi-Wan Kenobi: la serie di Star Wars uscirà il 25 maggio su Disney+

La data d’uscita, o meglio il mese, era già stato leakato proprio dal produttore esecutivo Brandon San Giovanni, che parlando aveva accennato “il nostro Obi-Wan dirà hello, there (nota frase che il personaggio dice nel terzo film e che è diventata oggetto di molti meme) su Disney+… maggio 2022″.

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi si è autoimposto l’esilio su Tatooine dopo la fine della Guerra dei Cloni e il famoso Ordine 66, rimanendo uno dei pochi Jedi sopravvissuti. In quel modo avrebbe potuto vegliare sul piccolo figlio di Darth Vader, quello che poi diventerà Luke Skywalker (tra i protagonisti della vecchia trilogia e presente anche nella nuovissima trilogia). Sarà molto interessante scoprire tutti quegli anni in cui Obi-Wan ha vissuto su Tatooine, capire cosa ha davvero fatto e magari scoprire qualche retroscena interessante (come sta succedendo in The Mandalorian).

Obi-Wan Kenobi tornerà anche sulla carta stampata con una storia divisa in cinque parti dedicata al personaggio, scritta da Christopher Cantwell (Iron Man) e disegnata da Ario Anindito (Star Wars: The High Republic): il primo volume uscirà in America proprio a maggio 2022, e con tutta probabilità qualche mese dopo arriverà anche in Italia, edito da Panini Comics.