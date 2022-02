OnePlus Nord CE 2 scalda i motori: cosa dobbiamo aspettarci?

OnePlus Nord CE 2 5G verrà ufficialmente svelato il giorno 17 febbraio con un apposito evento: ecco cosa possiamo aspettarci dal device.

A distanza di circa otto mesi dall’arrivo di OnePlus Nord CE 5G in Europa, ecco che OnePlus esce allo scoperto e sgancia una notizia bomba: OnePlus Nord CE 2 5G verrà ufficialmente svelato giorno 17 febbraio. Benché siano veramente scarse le informazioni ufficiali rilasciate dall’azienda in merito alle caratteristiche di OnePlus Nord CE 2 5G, abbiamo la conferma che potrà sfruttare la tecnologia SuperVOOC per quanto riguarda la ricarica rapida a 65 W.

OnePlus Nord CE 2 5G verrà svelato giorno 17 febbraio

Ma c’è di più: OnePlus fa sapere che il nuovo device sarà munito del jack audio da 3.5 mm – ne saranno entusiasti i tanti utenti che non hanno ancora fatto il salto alle popolari cuffie true wireless – e sarà possibile espandere la memoria interna fino a un massimo di 1 TB tramite microSD. Passando invece alle informazioni circolate in queste settimane tra i vari leaker, il device di OnePlus dovrebbe rappresentare un passo in avanti piuttosto contenuto rispetto al modello dell’anno scorso.

Sembra, infatti che il nuovo device monterà il processore MediaTek Dimensity 900 al posto dello Snapdragon 750G del modello di precedente generazione, un pannello OLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 6/8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, una batteria da 4500 mAh e molto probabilmente Android 12 con la OxygenOS 12 – anche se non ci sono conferme a riguardo.