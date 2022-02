Il mondo dark fantasy di Elden Ring

Elden Ring è il nuovo gioco di From Software ispirato a titoli come Dark Souls e Demon’s Souls. Conosciamo meglio il suo mondo.

“Trasportato in epoche molto lontane, rivivrai la Disgregazione, una guerra portata dall’oscurità all’Interregno e iniziata da semidei assetati di potere. Combatterai con il Generale Radahn e Malenia la Recisa, ma anche questi due imbattibili guerrieri non hanno potuto riunire un mondo così severamente distrutto”.

Elden Ring, decadente ma non troppo

“Una sola speranza è rimasta: la speranza che un nuovo Lord Ancestrale possa innalzarsi e strappare il velo di oscurità che è caduto sui domini di Marika. L’attesa è quasi finita. Presto potrai avventurarti nell’Interregno e lottare per diventare il Lord Ancestrale”. E’ questo l’incipt da cui partirà una lunga avventura che Hidetaka Miyazaki, il padre dell’acclamata serie DARK SOULS, ha disegnato per i videogiocatori.

Attraversando le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, da soli o online con gli amici, gli utenti s’immergeranno nell’enorme mondo di Elden Ring, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate.

Il mondo di Elden Ring non sarà un luogo in declino, divorato dall’oscurità e dalla distruzione, come abbiamo visto in altre produzioni di From Software a cui questo titolo si ispira fortemente, ma resta un terra dall’impronta fortemente dark fantasy, sull’orlo di una decadenza dove ancora non è sprofondata. Una landa corrotta fino alle fondamenta da un terribile conflitto e da una serie di fenomeni che affliggono i suoi abitanti. Che però sono ancora tanti, popolano fazioni attive, villaggi e aree tutte da visitare.

Perché quello di Elden Ring è un mondo enorme, formato da più regioni divise in macrozone, ciascuna marcatamente diversificata dall’altra, liberamente esplorabile a condizione di stare attenti ai nemici che le popolano, i quali sono più forti in determinate aree, piuttosto che in altre. Attraversando le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, da soli o online con gli amici, gli utenti s’immergeranno nell’enorme mondo di Elden Ring, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate.

L'appuntamento con Elden Ring è fissato per il 25 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o PC via STEAM.