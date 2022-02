iPhone 13 contro Galaxy S22: qual è il più potente?

Samsung Galaxy S22 o Apple iPhone 13? Qual è lo smartphone di punta più veloce e performante del momento? Scopritelo insieme a noi in questo confronto.

La serie iPhone 13 è sul mercato da un paio di mesi e ha venduto molto bene. In effetti, le prestazioni della sola serie iPhone 13 hanno portato Apple ad arrivare alla prima posizione nel mercato cinese (e non solo) degli smartphone. Nonostante le numerose opzioni Android, gli utenti sembrano ancora preferire i melafonini del colosso di Cupertino. Tuttavia, con l’arrivo della serie Samsung Galaxy S22, la situazione del mercato è destinata a cambiare. Ci si domanda; il processore del Galaxy S22 (Snapdragon 8 Gen 1) riuscirà a battere l’A15 Bionic?

iPhone 13 contro Galaxy S22: le prestazioni a confronto

Sebbene la nuova gamma Galaxy S22 rappresenti uno dei migliori prodotti di punta nell’attuale campo Android, questi dispositivi non reggono ancora il confronto ancora con le ammiraglie di Apple nei benchmark delle prestazioni.

PCMag ha recentemente confrontato il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta il Galaxy S22 con quello visto sulla serie iPhone 13 della mela.

Dal test delle prestazioni effettive, possiamo vedere che il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta il Galaxy S22 Ultra ha un punteggio di esecuzione single-core di 1232 e un punteggio di esecuzione multi-core di 3433. Tuttavia, iPhone 13 Pro Max ottiene 1735 e 4647 score. Ciò dimostra che il SoC Bionic A15 è molto più avanti dello Snapdragon 8 Gen 1 in termini di prestazioni e, nello specifico, il SoC Bionic A15 è il 35% più veloce della CPU di Qualcomm nel test multi-core.

Nella sessione di test Geekbench ML (machine learning), l’iPhone 13 Pro Max con A15 Bionic ha ottenuto 948 punti mentre S22 ha ottenuto solo 448 punti.

Ecco perché si può vedere che l’A15 Bionic ha ancora le prestazioni più forti al momento. Inoltre, non c’è speranza in vista per Android poiché il vantaggio di Apple è ancora piuttosto ampio. Con il nuovo chip A16 Bionic, il dispositivo di Apple rimarrà probabilmente lo smartphone più veloce sul mercato per un po’ tempo.