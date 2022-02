Xiaomi vuole prendere il posto di Apple

Secondo quanto si apprende, Xiaomi mira a diventare la “Apple” cinese, riconquistando il primo posto in Cina grazie all’apertura di 20.000 nuovi store.

Xiaomi prende di mira Apple nel piano di crescita “vita o morte” con l’apertura di ben 20.000 nuovi negozi al dettaglio e molto altro ancora. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Xiaomi vuole diventare la “Apple” cinese

Un nuovo ambizioso piano di crescita vedrà Xiaomi prendere di mira Apple, con l’obiettivo di superare l’azienda di Cupertino per diventare il più grande marchio di smartphone premium della Cina.

Segnaliamo che l’OEM asiatico punta a diventare a essere la “mela cinese”. L’azienda ha venduto Mi Phone e Mi Pad, ha installato skin Android che imitavano il look di iOS, ha eseguito un marketing in stile Apple, ha emulato le presentazioni principali dell’azienda californiana e il CEO dell’azienda Lei Jun ha usato la frase “One More Thing”, il cavallo di battaglia di Steve Jobs.

Il funzionario di Xiaomi mira ancora a competere testa a testa con l’iPhone, secondo quanto si legge dal South China Morning Post.

Il gigante tecnologico cinese Xiaomi Corp accrescerà la sua sfida ad Apple concentrandosi sul segmento di fascia alta del mercato globale degli smartphone, secondo Lei Jun […] “[Miriamo] a fare un benchmark completo con Apple in [in termini di] prodotto ed esperienza e diventare il più grande marchio di fascia alta della Cina nei prossimi tre anni”, ha affermato Lei […]

Inoltre, ha descritto la concorrenza nel mondo degli flagship premium come “una guerra di vita o di morte“. Xiaomi ha annunciato un ambizioso programma di infrastrutture per la vendita al dettaglio che vedrà l’apertura di 20.000 nuovi store nei prossimi tre anni nel territorio asiatico.