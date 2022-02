Un inedito leak svela i render di Xiaomi 12 mini, l’ipotetico smartphone compatto del colosso cinese in arrivo nei prossimi mesi.

A giudicare dagli ultimi render pubblicati in rete in queste ultime ore, sembra che Xiaomi voglia seguire la strada battuta da Apple presentando lo smartphone Xiaomi 12 mini. Circolano in rete una serie di render che svelerebbero un inedito smartphone di Xiaomi dotato di un display inferiore ai 6 pollici; sembra che il colosso cinese voglia attirare l’attenzione dei tanti utenti ancora oggi interessati all’utilizzo di un telefono compatto e facile da utilizzare anche con una mano sola.

Emergono in rete alcuni render su Xiaomi 12 mini

Xiaomi 12 mini dovrebbe montare un display AMOLED inferiore ai 6 pollici e il processore Qualcomm Snapdragon 870 sotto il cofano: il device, contrariamente all’iPhone 13 mini, monterebbe quindi un processore inferiore rispetto a quello presente su Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Un leaker ha anche postato in rete le immagini render relative all’ipotetico design di Xiaomi 12 mini, evidenziando un aspetto piuttosto simile alla stragrande maggioranza dei terminali Android disponibili sul mercato.

Xiaomi 12 Mini First Look 👀 pic.twitter.com/9rW5jSAYSm — Sam (@Shadow_Leak) January 31, 2022

I dati di vendita di Apple per quanto riguarda la serie degli iPhone mini indicano che il pubblico non li accolti con l’entusiasmo che ci si aspettava; Xiaomi potrebbe sfruttare queste informazioni a proprio vantaggio puntando su un design premium ma con un prezzo di listino estremamente aggressivo – motivo per cui si parla di un processore Qualcomm non di fascia alta.