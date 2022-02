AMD e Xilinx: il processo di acquisizione si completa oggi

AMD fa sua Xilinx, ampliando il suo portfolio clienti e prodotti anche nel settore datacenter e HPC, sfidando Intel e Nvidia.

AMD ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Xilinx, uno dei principali produttori di dispositivi logici programmabili al mondo, con una transazione del valore complessivo di 35 miliardi di dollari realizzata interamente in azioni. Un’acquisizione importantissima non solo per l’azienda, me per l’intero settore del computing ad alte prestazioni, visto che questa unione sancisce l’ampliamento del portfolio di prodotti AMD, che ora comprende anche datacenter e HPC, ma anche il numero di clienti. Xilinx, infatti, è un’azienda leader in diversi mercati, molti dei quali considerati “nuovi e in crescita” per la multinazionale statunitense.

AMD e Xilinx: un affare per due

“Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia AMD”, ha dichiarato Victor Peng, presidente e CEO di Xilinx. “I nostri principali FPGA, SoC adattivi, acceleratori e soluzioni SmartNIC consentono l’innovazione dal cloud, all’edge e ai dispositivi finali. Consentiamo ai nostri clienti di implementare piattaforme differenziate sul mercato più velocemente e con efficienza e prestazioni ottimali. L’unione con AMD aiuterà ad accelerare la crescita della nostra attività di data center e ci consentirà di perseguire una base clienti più ampia in più mercati”.

Con questa acquisizione, AMD è pronta a sfidare colossi come Intel e Nvidia anche in ambito chip logici non cablati, i cosiddetti Field Programmable Gate Array, e unità di elaborazione infrastrutturali e SmartNIC.

“La nostra acquisizione di Xilinx segna la tappa successiva nel nostro viaggio per affermare AMD come leader del settore dell’informatica ad alte prestazioni e partner di elezione per le più grandi e importanti società tecnologiche del mondo”, sono state in tal senso le parole della presidentessa e CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su. “La nostra unione creerà un valore significativo per tutte le parti interessate, inclusi gli azionisti di AMD e Xilinx che trarranno vantaggio dalla crescita futura. Combinando i nostri team di ingegneri di livello mondiale e una profonda esperienza nel settore, creeremo un leader del settore con la visione, il talento e le dimensioni per definire il futuro dell’elaborazione ad alte prestazioni”.