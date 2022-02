Netflix, serie TV e film tra il 14 e il 20 febbraio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 14 al 20 febbraio 2022: dalla Space Force 2 al sequel di Non aprite quella porta.

Netflix gioca buone carte nella settimana che va dal 14 al 20 febbraio 2022, sia sul fronte cinema che su quello serie TV.

Gli appassionati di film potranno guardare Perdonaci i nostri peccati, drammatico a sfondo storico ambientato nella Germania del 1939, dove un ragazzino disabile è in fuga dai soldati nazisti decisi a mettere in atto il terribile Aktion T4, un programma di eutanasia delle persone con handicap.

Di tenere totalmente diverso è invece il sequel di Non aprite quella porta diretto nel 1974 da Tobe Hooper. Del nuovo film sono protagonisti quattro amici in viaggio per il Texas al fine di dare vita a un’attività imprenditoriale; tuttavia, quando finiscono per distruggere accidentalmente la casa di Faccia di cuoio, quello che per loro era un sogno si trasforma di colpo in un incubo.

Lato serie TV, invece, spazio a Uno di noi sta mentendo: young adult in cui quattro ragazzi, che devono scontare un’ora di punizione nella stessa aula, diventano i principali indiziati di omicidio nel momento in cui un loro compagno muore, per cause non naturali, davanti ai loro occhi. Spesso l’apparenza inganna, nessuno dei giovani è infatti come realmente appare.

Torna poi Space Force con la sua seconda stagione: nei nuovi sette episodi vedremo ancora Steve Carell nei panni del Generale Naird, che dovrà dimostrare quanto effettivamente la sua squadra sia utile ed importante per l’esercito americano. Ciò sarà possibile soltanto consolidando il gruppo, per evitare che sia schiacciato da pressioni esterne.

Gli appassionati di animazione potranno invece contare sulla serie di Cuphead, ispirata all’omonimo shoot ‘em up per console e PC. Le puntate si incentrano sullo spericolato Cuphead e il suo cauto fratello Mugman mentre vivono disavventure sull’Isola Calamaio, un vivace posto abitato da creature dallo stile dei vecchi cartoni animati.

Netflix: tutte le novità tra il 14 e il 20 febbraio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Fedeltà (stagione 1) – 14 febbraio

Fishbowl Wives (stagione 1) – 14 febbraio

Ridley Jones: la paladina del museo (stagione 3 – serie kids) – 15 febbraio

Cielo grande (stagione 1) – 16 febbraio

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy (docuserie – atto primo) – 16 febbraio

Il giovane Wallander (stagione 2) – 17 febbraio

La serie di Cuphead! (stagione 1) – 18 febbraio

Space Force (stagione 2) – 18 febbraio

Uno di noi sta mentendo (stagione 1) – 18 febbraio

Film originali

Erax – 17 febbraio

Fistful of Vengeance – 17 febbraio

Heart Shot – Dritto al cuore – 17 febbraio

Perdonaci i nostri peccati – 17 febbraio

Rabbids Invasion: Missione su Marte – 18 febbraio

Non aprite quella porta (Texas Chainsaw Massacre) – 18 febbraio

Film non originali

Scooby! – 15 febbraio

Ai Love You – 15 febbraio

La dea fortuna – 16 febbraio

Una famiglia perfetta – 17 febbraio

Documentari

Downfall: Il caso Boeing – 18 febbraio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 14 al 20 febbraio 2022.

Film

A Heavy Heart – 14 febbraio

Il corvo – 14 febbraio

La memoria dell’acqua – 14 febbraio

La terra è piatta – 14 febbraio

40 anni vergine – 15 febbraio

American Pie 2 – 15 febbraio

Anna Karenina – 15 febbraio

Death Race 2 – 15 febbraio

E alla fine arriva Polly – 15 febbraio

Il pianista – 15 febbraio

Io vi dichiaro marito e… marito – 15 febbraio

Jurassic Park – 15 febbraio

Jurassic Park III – 15 febbraio

Jurassic World – 15 febbraio

Lei è troppo per me – 15 febbraio

Mr. Peabody e Sherman – 15 febbraio

Necropolis – La città dei morti – 15 febbraio

O Brother, where art thou? – 15 febbraio

Ritorno al futuro – 15 febbraio

Ritorno al futuro – Parte II – 15 febbraio

Ted 2 – 15 febbraio

Ti odio, ti lascio, ti… – 15 febbraio

Una proposta per dire sì – 15 febbraio

Van Helsing – 15 febbraio

Rocky Handsome – 16 febbraio

Sequestro – 18 febbraio

