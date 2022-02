Nubia svela che lo smartphone RedMagic 7 monterà il chip Red Core 1 per migliorare le prestazioni durante il gaming: i dettagli.

RedMagic 7 di Nubia sarà il primo device da gaming del colosso cinese a montare il chip Red Core 1, un particolare processore che si occuperà di gestire al meglio la parte da gaming del telefono. Non solo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 spingerà al massimo le prestazioni del device durante i task più complicati come durante l’avvio di giochi piuttosto esigenti, ma sarà accompagnato da un chip appositamente realizzato per migliorare il suono, la luminosità, la vibrazione e anche l’input del touch screen.

Nubia RedMagic 7 sfrutterà il chip Red Core 1 durante il gaming

Nelle scorse settimane la compagnia aveva svelato che RedMagic 7 arriverà con una nuova tecnologia di dissipazione in grado di disperdere il calore lungo una superficie di 4124 mm², mentre come hardware è ormai certo che monterà il nuovo SoC di Qualcomm, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 135 W, fino a 16 GB di RAM di tipo LPDDR5, fino a 512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1 e Android 12 con la personalizzazione di Nubia.

Inoltre, sembra che il device sarà munito di un display OLED da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Non ci resta che attendere il 17 febbraio per scoprire tutte le caratteristiche ufficiali di quello che si preannuncia uno smartphone da gaming completo sotto tutti i punti di vista.