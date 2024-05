iPhone 15 Pro: offerta da MINIMO STORICO PAZZESCO su Amazon (-290€)

Opportunità incredibile su iPhone 15 Pro grazie allo sconto di Amazon che vale il minimo storico assoluto: con un risparmio del 23% oggi puoi pagarlo infatti soltanto 949 euro invece di 1239. Hai la spedizione Prime, la possibilità di pagarlo a rate e la sicurezza di riceverlo a casa in men che non si dica.

iPhone 15 Pro in offerta: le caratteristiche

iPhone 15 Pro rappresenta il meglio delle tecnologie di ultima generazione in fatto di smartphone di casa Apple: a cominciare dal suo design resistente e sofisticato in titanio di grado aerospaziale, con vetro posteriore opaco e parte anteriore in Ceramic Shield che gli permette di resistere agli schizzi, alle cadute e alla polvere in modo impeccabile.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion garantisce prestazioni grafiche eccezionali, con un refresh rate fino a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e reattiva. La Dynamic Island ti fornisce aggiornamenti in tempo reale, mentre il display always-on ti permette di visualizzare le notifiche senza dover sbloccare il telefono.

Al cuore di iPhone 15 Pro c’è il potente chip A17 Pro, per performance all’avanguardia e una batteria che dura a lungo. Il chipset comprende anche una GPU di livello superiore per goderti giochi con una qualità mai vista su uno smartphone, oltre che per sfruttare il nuovo sistema di fotocamere pro con sette obiettivi professionali.

Molto interessante è anche il tasto Azione personalizzabile con cui accedere rapidamente alle tue funzioni preferite: la connettività garantita da USB-C e WiFi 6E rende questo telefono perfetto sotto ogni punto di vista.

L’apice dell’innovazione tecnologica di Apple può essere tua al prezzo migliore di sempre: acquista iPhone 15 Pro oggi su Amazon a 949 euro invece di 1239.

