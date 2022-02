SINGLE a San Valentino? Ecco le migliori app di dating del 2022

Se siete single a San Valentino e volete conoscere nuove persone, vi segnaliamo oggi le migliori app di dating gratuite del 2022.

Se siete ancora single oggi che è San Valentino, non disperate. Se ne avete voglia, ci sono tanti modi per conoscere una persona speciale. Altresì, potete farlo anche comodamente da casa, magari mediante una delle tante app di dating che vi sono in circolazione. Scopriamo qual è la migliore.

App di dating: quelle da usare a San Valentino

Di fatto, scegliere un’app di dating non è mai semplice: ce ne sono diverse e non tutte sono adatte a ciò che ognuno di noi sta cercando. Qualcuno potrebbe scegliere di scaricarle tutte, qualcun altro invece, potrebbe volerne solo una, pertanto la scelta non è per niente semplice. Scopriamo insieme quali sono le dieci migliori app di appuntamenti per conoscere le persone e, chi lo sa, anche l’anima gemella.

Complice la pandemia, complice la digitalizzazione, sempre più spesso le persone usano le app di dating per conoscere qualcuno/a. Di fatto, nel 2022, sono uno dei migliori modi per stringere legami, relazioni e connessioni “one night” o durature che siano.

C’è chi le usa per un flirt momentaneo, chi per conoscere il partner della vita; qualcun altro invece, vuole solo nuove amicizie o conoscere utenti per non sentirsi soli in una nuova città o paese, ad esempio.

Sono tutte gratuite anche se hanno acquisti in-app per abbonamenti “Plus” e “Gold” che servono per migliorare i match e le prestazioni nell’app. Noi vi suggeriamo quelle gratis, disponibili per iOS e Android, facili e semplici da usare:

Tinder;

Facebook Dating;

Happn;

Lovoo

Bumble;

Grindr.

Non c’è un software migliore di un altro, ognuno deve trovare il suo. Tuttavia, vi segnaliamo che Tinder è la nostra preferita, per comodità d’uso e per quantità di persone iscritte. Di recente poi, ha anche introdotto gli appuntamenti al buio, ovvero dei match che si basano sulla personalità e non sull’aspetto fisico.