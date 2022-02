Tinder: arrivano gli appuntamenti al buio

Grazie ad un’importante aggiunta appena rilasciata, arrivano su Tinder gli appuntamenti al buio: match basati sulla personalità e non sull’aspetto fisico.

La nuova funzione Blind Date di Tinder vuole che voi giudichiate i match in base alla personalità degli altri utenti. Di fatto, arrivano gli “appuntamenti a buio” in puro stile digitale. Inoltre, le persone saranno in grado di creare legami tramite prompt e giochi in-app-

Tinder: come funzionano i Blind Date?

Tinder sta aggiungendo una nuova funzione “Appuntamento al buio” che cambia il solito scorrimento sinistro o destro dell’app di appuntamenti: questa volta, bisogna chattare con gli altri utenti prima di poter vedere che aspetto hanno.

Blind Date è l’ultima aggiunta alla gamma Fast Chat di Tinder che offre altre esperienze in-app come Hot Takes e Swipe Night. Con la suddetta funzione, gli utenti verranno accoppiati in base a ciò che hanno in comune, alle richieste di risposta e ai giochi. Se entrambi gli utenti decidono di incontrarsi, potranno finalmente vedere le foto dell’altra persona.

All’interno dell’app, dovranno rispondere a domande / richieste a tempo come “Va bene indossare una maglietta ___ volte senza lavarla” o “Ho messo il ketchup su _________“. Se non si è colpiti dalla risposta delle altre persone, si può fare swipe verso sinistra, come da tradizione.

Progettata per essere “a bassa pressione”, Tinder afferma che l’app “riflette le moderne abitudini di appuntamenti della Gen Z… e attinge anche alla loro nostalgia degli anni ’90“.

L’azienda ha dichiarato anche che, durante la fase di test iniziale della funzionalità, gli utenti hanno ottenuto il 40% in più di corrispondenze rispetto alle altre funzionalità di Fast Chat che includono profili e immagini, promuovendo la possibilità di una persona di incontrare qualcuno che trascurerebbe nella maniera più canonica.

La nuova opzione è disponibile negli Stati Uniti ora e sarà disponibile per tutti “nelle prossime settimane”.