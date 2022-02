Xiaomi vuole sfidare la regina del mercato per diventare la numero uno al mondo

Xiaomi vuole investire nel segmento di fascia alta realizzando dei dispositivi in grado di competere con gli iPhone di Apple; ecco cosa è emerso.

Xiaomi dichiara “guerra” ad Apple e lancia il guanto di sfida al colosso di Cupertino per diventare il marchio di smartphone più importante del mondo. Di fatto, la società cinese intende investire nuove risorse nel settore dei top di gamma; questo è quanto ha annunciato pochi giorni fa il fondatore della compagnia.

Xiaomi vs Apple: chi vincerà?

Il fondatore e amministratore delegato di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato sulla piattaforma di social media cinese Weibo che la società si concentrerà specificamente sul segmento di fascia alta del mercato globale degli smartphone nel tentativo di rivaleggiare direttamente con la mela, cercando di colmare il vuoto lasciato da Huawei. Quest’ultima era in precedenza, il più grande fornitore di smartphone in Cina, prima di essere costretta a ritirarsi dal mercato statunitense. Lei ha spiegato che la sua azienda vuole diventare il più grande fornitore di smartphone al mondo entro tre anni.

“[Miriamo a] confrontare completamente Apple in termini di prodotti ed esperienza e diventare il più grande marchio cinese di fascia alta nei prossimi tre anni“, ha aggiunto Lei. Ha continuato descrivendo la concorrenza con Apple nel segmento degli smartphone di fascia alta come “una guerra di vita e di morte” che Xiaomi deve superare.

Nel quarto trimestre del 2021, la mela ha superato Vivo diventando per la prima volta in sei anni il primo brand di telefonia mobile in Cina. Allo stesso tempo, Apple è diventata il principale fornitore di smartphone al mondo, con uno smartphone venduto su cinque che si scopre essere un iPhone.

Come molte aziende, negli ultimi due anni Xiaomi ha lottato con problemi della catena di approvvigionamento, e questo ha ostacolato l’espansione della compagnia. Tuttavia, nel secondo trimestre del 2021, le vendite di ‌iPhone‌ di Apple sono state brevemente superate da Xiaomi per la prima volta.

Secondo quanto riferito, il colosso asiatico intende attirare più clienti distinguendosi dagli altri importanti marchi cinesi di smartphone Android che si rivolgono anche al redditizio segmento di fascia alta di Apple concentrandosi sull’esperienza dell’utente. Ciò comporterà l’apertura di 20.000 nuovi negozi al dettaglio in Cina nei prossimi tre anni. La società sta inoltre investendo quasi 16 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.