Google ha realizzato una lampada smart che non potrete acquistare

Google ha realizzato una meravigliosa lampada smart super minimal chiamata dLight che non è venduta al di fuori dell’azienda stessa.

Google ha realizzato una lampada intelligente che probabilmente non sarete mai in grado di acquistare. Sì, lo sappiamo che sembra strano, ma ora vi spieghiamo bene.

Google: la bizzarra lampada smart che non verrà mai venduta

Di fatto, sembra che questo prodotto sia riservato solo ai dipendenti. Se siete alla ricerca di una lampada smart supportata dall’Assistente Google, rimarrete profondamente deluso nel sapere che Google ne ha creata una, ma è solo per i dipendenti, come riportato da 9to5Google. Il designer Ben Gold ha twittato un’immagine della lampada, abilmente chiamata dLight, sottolineando che “probabilmente non sarà mai in vendita al di fuori dell’azienda“.

La lampada ultramoderna presenta una base circolare e un palo sottile che ospita una luce cilindrica e, è vero, il suo colore bianco brillante lo fa quasi sembrare qualcosa che potresti trovare in un negozio Apple. Come notato dal designer, si può spostare la luce in diverse posizioni. Inoltre viene fornita con diverse preimpostazioni di illuminazione, oltre ad avere la possibilità di modificare la temperatura della luce.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk — Ben Gold (@bengold) February 11, 2022

I documenti FCC della lampada indicano la connettività Internet e il supporto per Google Assistant, poiché la sua etichetta ha il logo “Hey Google” stampato su di essa. Il ragazzo che ha condiviso l’immagine dell’accessorio afferma che gode di una porta USB C e che riceve anche aggiornamenti over-the-air.

Purtroppo, quasi nessuno sarà in grado di mettere le mani su dLight. Ma come sottolinea 9to5Google, questa non è la prima volta che BigG realizza un prodotto per soli dipendenti: nel 2017, l’azienda ha sviluppato un paio di cuffie over-the-ear con marchio Google per i suoi lavoratori; ovviamente, queste non hanno mai visto la luce del sole nel grande mercato.

Gold afferma che i dipendenti della comapgnia con sede negli Stati Uniti possono ordinare gratuitamente il dLight tramite la società, come parte degli sforzi di Google per migliorare l’esperienza del lavoro da remoto. I lavoratori dell’OEM di Mountain View non sono ancora obbligati a tornare in ufficio.