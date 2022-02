OnePlus: la OxygenOS 13 è in sviluppo, ecco quando arriva

OnePlus ha appena dichiarato che sta lavorando alla nuova skin OxygenOS 13 basata su Android 13: ecco cosa è emerso in queste ore.

OnePlus rivela che la skin OxygenOS 13 in fase di sviluppo e l’evento di lancio è stato fissato per il 28 febbraio. Ecco cosa è emerso in queste ore online.

OnePlus: la OxygenOS 13 arriverà il 28 febbraio

Nel giugno 2021, OnePlus ha annunciato che OxygenOS sarà profondamente integrato con ColorOS di OPPO. In seguito, l’azienda ha abbandonato la HydrogenOS a favore della ColorOS in Cina. Successivamente, molte regioni globali hanno ricevuto l’update ad Android 12 che ha effettivamente reso la skin in questione nient’altro che una ColorOS sotto mentite spoglie.

Un recente rapporto ha suggerito che entrambe le società abbandoneranno i nomi dei loro sistemi operativi e adotteranno un sistema operativo unificato con un nome che si dice sia H2OOS.

Ora, la compagnia ha appena confermato che stanno lavorando sulla OxygenOS 13 basata su Android 13.

Questa ultima rivelazione getta una svolta nelle voci e nella narrativa attuali. Tuttavia, OnePlus ha precedentemente affermato che a un certo punto inizieranno a offrire un sistema operativo globale unificato su tutti i loro dispositivi, quindi è possibile che l’imminente cambio unificato del moniker del firmware avverrà, ma sarà probabilmente posticipato rispetto a quanto suggeriscono le voci precedenti.

L’ultimo annuncio riguarda la discussione di OxygenOS 13 sull’Open Ears Forum con la loro base di utenti nel tentativo di creare la perfetta OxygenOS per gli smartphone OnePlus. L’evento è previsto per il 28 febbraio, 19:30 – 21:30 HKT (17:00 – 19:00 IST, 13:30 – 15:30 CEST, 7:30 – 9:30 EST). Gli interessati possono candidarsi per partecipare all’evento fino al 18 febbraio, cliccando su questo link.