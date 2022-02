Sky, 5 film da non perdere a febbraio 2022

I migliori film Sky e NOW di febbraio 2022: dal blockbuster in tecnica mista Space Jam 2 al biopic su Gustave Eiffel.

Oltre alle serie TV su Sky a febbraio 2022, gli abbonati al servizio avranno la possibilità di godersi alcuni interessanti film il secondo mese dell’anno.

Tra pellicole d’animazione, drammi e commedie, Sky cerca di andare incontro a tutti i gusti dei suoi abbonati, non soltanto con produzioni originali ma anche con grandi contenuti di terze parti. Quali sono, quindi, i migliori film su Sky di febbraio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che potrebbero meritare una possibilità.

I migliori film di febbraio 2022 su Sky

Dall’ottima pellicola con protagonista Nicholas Cage al reboot dell’iconico Space Jam, ecco i film da non perdere questo mese.

Pig – Il piano di Rob

La pellicola, interpretata da un quasi irriconoscibile Nicholas Cage, racconta la storia di Rob, un uomo che si dedica alla ricerca di pregiati tartufi in compagnia di un maiale che lo aiuta nella caccia. Tuttavia, quando il suino viene rapito da due individui, Rob inizia la ricerca tra i luoghi del suo passato e dovrà fare i conti con ciò che si era lasciato alle spalle. Si scopre quindi che, prima di ritirarsi nei boschi, era uno chef molto famoso e la ricerca del suo animale è solo l’inizio di un percorso a ritroso verso tutto ciò che ha perso nella sua vita. Il film è disponibile dal 1 al 27 febbraio.

Spirit – Il ribelle

L’11 febbraio raggiunge il catalogo il sequel autonomo di Spirit, lungometraggio animato di successo del 2002. Stavolta, la storia è incentrata sulla piccola Lucky, che ha perso la mamma a causa di una caduta da cavallo durante un’esibizione circense. La zia, che si era presa cura di lei da quel momento, decide di condurla dal padre a Miradero, dove fa anche la conoscenza di Spirit, un cavallo dall’animo ribelle che ha trascorso una vita di abusi e maltrattamenti.

Eiffel

Il 14 febbraio è il turno del biopic su Gustave Eiffel, ingegnere e imprenditore francese divenuto famoso per la costruzione della Torre Eiffel in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889. La pellicola francese mescola un’ipotetica storia d’amore tra Gustave e Adrienne Bourgès a elementi reali della vita del celebre ingegnere. Infatti, pare che lui inizialmente non fosse interessato a ricevere l’incarico dal governo francese, ma che sia stata la donna amata un tempo a spingerlo a cambiare idea e a realizzare quello che oggi è divenuto uno dei simboli della Francia.

Dèlicieux: l’amore è servito

Altro film francese degno di nota è Dèlicieux: l’amore è servito, su Sky dal 20 febbraio. Ambientato prima della Rivoluzione, nel 1789, anticipa lo spirito ribelle delle rivolte che hanno flagellato il Paese in quel periodo. La trama ruota intorno a uno chef che, dopo essere stato licenziato dal suo padrone per aver proposto piatti innovativi, grazie all’aiuto del figlio e di una donna che diventa la sua assistente potrebbe riuscire a liberarsi delle proprie catene per aprire il primo ristorante, nel senso moderno del termine, francese.

Space Jam: New Legends

Il 28 febbraio è invece il momento di Space Jam: New Legends, sequel/reboot in tecnica mista della pellicola di successo del 1996. Quando LeBron, fuoriclasse dell’NBA, e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, il cestista farà di tutto per tornare a casa guidando Bugs, Lola Bunny e gli altri Looney Tunes sul campo di gioco. Ma la partita è difficile, gli avversari sono infatti professionisti all stars mai visti prima, creati digitalmente dall’IA.

A proposito di pellicole in uscita questo mese, ecco i film Netflix da vedere a febbraio 2022.