Con tutta probabilità nel prossimo futuro vedremo l’arrivo di nuovi smartphone Xiaomi con supporto alla ricarica rapida a 150 W.

Xiaomi è senza ombra di dubbio uno dei maggiori produttori al mondo di smartphone, ma è anche uno dei pochi che ogni anno investe milioni di dollari per lo sviluppo di nuove tecnologie di ricarica rapida che, secondo un nuovo rumor circolato in rete, dovrebbe raggiungere l’incredibile valore di 150 W. Se con l’arrivo di Xiaomi 11T Pro ha inaugurato il supporto alla ricarica rapida a 120 W in grado di assicurare una ricarica completa in poco più di 20 minuti, l’introduzione del supporto a 150 W potrebbe far scendere il tempo di ricarica ad appena 15 minuti.

Xiaomi sta lavorando agli smartphone con supporto alla ricarica rapida a 150 W

Con tutta probabilità il colosso cinese svelerà la nuova tecnologia in occasione dell’annuncio della serie Xiaomi MIX 5 attesa nei prossimi mesi, ma sappiamo già che l’introduzione di questa tecnologia sarà semplicemente un passo in più verso l’incredibile ricarica a 200 W che la compagnia aveva svelato l’anno scorso e che riusciva a ricaricare un device al 100% in appena 8 minuti.

Ovviamente il colosso cinese non ha indicato quando i nuovi smartphone con supporto alla ricarica a 150 W saranno lanciati sul mercato, ma siamo certi che nel corso dei prossimi mesi ricaricare il proprio device non verrà più visto come una perdita di tempo.