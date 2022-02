Swappie annuncia il round da 108 milioni di euro

Swappie, il principale fornitore di iPhone ricondizionati chiude il più grande round di finanziamento mai realizzato fino ad oggi.

Swappie, azienda leader per l’acquisto e la vendita online di iPhone ricondizionati, annuncia oggi il round di finanziamento di serie C da 124 milioni di dollari (108 milioni di euro). Il round è stato guidato dal fondo di investimento Verdane, specializzato in attività tech e sostenibili, insieme agli investitori Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures e TESI.

Swappie: device ricondizionati accessibili

L’azienda finlandese che ha come core business l’acquisto, il rinnovo e la vendita di iPhone, garantendo un’elevata qualità grazie al controllo dell’intera catena del valore, utilizzerà questi nuovi finanziamenti per sostenere la sua presenza in Europa e accelerare la crescita della categoria. Con l’obiettivo di diventare il principale attore europeo nel settore degli smartphone ricondizionati, Swappie si concentrerà sul consolidamento della propria presenza nei 15 mercati in cui è già presente, con particolare interesse verso l’Italia e la Germania.

Quest’ultimo round, che porta il finanziamento totale dell’azienda a oltre 171 milioni di dollari (149 milioni di euro), consentirà a Swappie di soddisfare la crescente domanda di beni ricondizionati.

Dopo aver raddoppiato la sua presenza sul mercato a partire dalla scorsa estate, passando da 8 a 15 paesi, Swappie ha reso i device ricondizionati più accessibili e ha costruito fiducia nel settore. Ciò le consentirà di aumentare il suo organico da 1.200 a 2.200 persone entro la fine del 2022. Con l’obiettivo di rendere mainstream il ricondizionato, Swappie rinnova i telefoni secondo standard elevati, utilizzando la tecnologia più recente, garantendo telefoni ricondizionati affidabili come i dispositivi originali e in alcuni casi anche di più. Inoltre, per il cliente è come acquistare un prodotto nuovo, dal momento che è presente l’assistenza clienti in tempo reale, opzioni di spedizione rapida e una garanzia Swappie Warranty di 12 mesi o più.