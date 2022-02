L’UE al lavoro per la sua nuova infrastruttura satellitare

Varato un sistema di connettività via satellite che potenzia il ruolo della tecnologia spaziale nell’UE, per un’ Europa più digitale.

L’UE ha varato oggi due importanti iniziative nell’ottica progettuale di un’ Europa più digitale: la proposta di regolamento relativo a una connettività sicura basata sulla tecnologia spaziale e la comunicazione congiunta su un approccio dell’UE per la gestione del traffico spaziale. Le due iniziative adottate rientrano nel piano d’azione sulle sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio, i cui due progetti faro sono, appunto, una connettività sicura in tutta Europa, e la gestione del traffico spaziale (prevenzione delle collisioni, analisi di frammentazione, analisi di rientro atmosferico).

Il ruolo della tecnologia spaziale nell’UE

Per la Commissione europea, la tecnologia spaziale è fondamentale per agevolare i cittadini nella vita quotidiana e per concorrere a un futuro che sia maggiormente digitale, verde e resiliente per il pianeta. Il programma spaziale dell’UE prevede quindi di mettere a disposizione sempre più dati e servizi preziosi a disposizione di un’ampia gamma di applicazioni quotidiane, che spaziano dai trasporti all’agricoltura, dalla risposta alle crisi alla lotta ai cambiamenti climatici – per citarne solo alcune.

Le nuove sfide e l’aumento della concorrenza internazionale implicano tuttavia che la politica spaziale dell’UE si evolva e si adatti costantemente. Le due iniziative odierne contribuiranno in tal senso a preservare l’efficienza e la sicurezza delle risorse di cui gli stati membri dispongono, sviluppando nel contempo tecnologie spaziali europee d’avanguardia a beneficio dei cittadini e delle imprese d’Europa.

La sicurezza della connettività è ormai un bene pubblico per le pubbliche amministrazioni e i cittadini europei. La Commissione presenta pertanto un piano ambizioso per un sistema di comunicazione sicuro dell’UE basato sulla tecnologia spaziale. Idem la gestione del traffico spaziale: per salvaguardare la vitalità a lungo termine delle attività spaziali è necessario preservare la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente spaziale. In questo senso l’azione dell’UE garantirà un uso sicuro e sostenibile dello spazio per le generazioni future.