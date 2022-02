Mastercard attiva un nuovo servizio di consulenza sulle cryptovalute

Mastercard sta attivando un servizio di consulenza sulle criptovalute; vediamo insieme come funziona e in cosa consiste.

Ieri Mastercard ha annunciato che stava espandendo la sua pratica di consulenza per includere open banking, open data, criptovalute e valute digitali e ambiente, social e governance (ESG). L’azienda ha 2.000 persone nella sua divisione Data & Services, compresa la consulenza e ora ha dichiarato che aumenterà l’organico di ulteriori 500 persone.

Mastercard: come funziona il nuovo servizio?

I consulenti sono già stati coinvolti nello sviluppo di strategie crittografiche e NFT a livello di banca oltre all’istruzione e alle valutazioni del rischio. In passato Mastercard ha collaborato con diverse carte di pagamento crittografiche e programmi fedeltà crittografici.

L’anno scorso la società ha acquisito la società di analisi blockchain Ciphertrace che fornisce informazioni sui portafogli blockchain e sulle società di criptovaluta.

Quando si tratta di valute digitali della banca centrale (CBDC), questa società è stata relativamente in anticipo sul lancio della sua piattaforma CBDC di prova nel mese di settembre 2020.

Ora ci sono diverse dozzine di piattaforme di questo tipo, ma Mastercard è stata la prima. Seguì a ruota il suo più grande concorrente Visa, (parliamo di quasi un anno dopo) grazie al lavoro con ConsenSys. Quest’ultimo ha anche una relazione con Mastercard.

Visa ha annunciato la propria pratica di consulenza crittografica due mesi fa, dopo aver investito 150.000 dollari in un CryptoPunk NFT ad agosto. Un mese dopo, Mastercard ha presentato una competizione per vincere una singola NFT dal famoso allenatore di calcio José Mourinho.

Entrambe le società di pagamento riconoscono la necessità di essere attive nel settore della valuta digitale, che è una delle maggiori minacce che le realtà hanno dovuto affrontare di recente. Quale potrebbe essere l’impatto futuro sia sui margini che sulla quota di mercato?

Ad esempio, gli intermediari che aiutano i commercianti ad accettare pagamenti in criptovalute in genere addebitano l’1% per l’accettazione delle carte. In più, i pagamenti in criptovalute non sono reversibili, mentre le società di carte di credito devono elaborare gli storni di addebito. Non di meno, in Europa l’accettazione delle carte di debito è piuttosto economica, ma ciò è dovuto alle leggi statali.

A breve e medio termine, l’accettazione di pagamenti crittografici tramite portafogli e senza l’ausilio di carte può ottenere penetrazione solo per gli acquisti online. Ma se Apple Pay o Google Pay integretanno criptovalute nei loro Wallet, allora le cose potrebbero essere diverse.