“Metamates”: così Zuckerberg vuole che si chiamino i dipendenti di Meta e Facebook

Ma il nuovo soprannome inventato dal papà di Facebook non sembra aver riscosso molto successo, in primis tra i suoi dipendenti.

Nonostante i tanti problemi che negli ultimi tempi affliggono la sua azienda, Mark Zuckerberg non sembra aver perso la sua voglia di ridere e scherzare. E’ di queste ore la notizia secondo la quale il CEO di Meta avrebbe chiesto ai suoi dipendenti di chiamarsi affettuosamente a vicenda “Metamates”. Ma il nuovo soprannome non sembra essere piaciuto praticamente a nessuno, a cominciare proprio da chi lavora per l’azienda, suscitando di fatto una diffusa ilarità, sia all’interno che all’esterno del gruppo.

Metti, una sera a cena con un “Metamates”…

Fino a oggi, Zuckerberg voleva che i suoi dipendenti si chiamassero Facebookers, ma visto che l’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp ha cambiato nome in Meta lo scorso autunno, per sottolineare con enfasi i suoi futuri progetti sulla costruzione di un metaverso, ecco la voglia di cambiare tutto. La novità è stata tra l’altro presentata con entusiasmo dallo stesso CEO di Meta sulla sua pagina personale di Facebook, dopo averla annunciata martedì scorso a Menlo Park, durante una riunione del personale aziendale.

“Ora è il momento giusto per aggiornare i nostri valori e il nostro sistema operativo culturale”, ha scritto convinto Zuckerberg. Ma questo ha finito per scatenare ancora di più l’ilarità dei suoi critici, che hanno utilizzato proprio i social network per prenderlo in giro con meme, commenti e battute di ogni tipo.

Su Twitter, per esempio, molti commentatori hanno scritto che il nuovo soprannome ricorda un’app di appuntamenti per il metaverso. Altri hanno invece scherzato dicendo che suonava troppo come il nome di una scuola elementare o di un vecchio telefilm per teenagers degli anni ’90. E ancora: “Metamates? Semmai è più come metastasi”, oppure “Suona come un marchio per un preservativo”, ha scherzato un altro utente citando evidentemente Mates, un popolare marchio di profilattici venduto nel Regno Unito.