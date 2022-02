5 grandi funzionalità di Instagram che non potrai ignorare

Instagram sta testando cinque funzionalità davvero interessanti, di quelle che non si possono ignorare: scopritele con noi.

Lo scorso dicembre, Adam Mosseri, boss di Instagram, ha voluto anticipare agli utenti del social network del gruppo Meta quelli che sono alcuni degli obiettivi che l’azienda si è prefissata per il 2022, molti dei quali attualmente in fase di test. Tra le novità che interesseranno il pubblico, Mosseri annunciava via Twitter che il social avrebbe dato maggiore spazio ai video, anche per fronteggiare le app concorrenti, tra cui TikTok, e integrato una serie di opzioni anch’esse ispirate proprio da TikTok, come i commenti nei Reels e la sintesi vocale del testo per i video. Ma le novità in arrivo sono tante, ecco le cinque funzionalità che secondo noi non potrete ignorare.

Instagram, cinque caratteristiche da non ignorare

La prima caratteristica che vi segnaliamo è quella relativa alla possibilità di sistemare i feed in ordine cronologico. Presto sarà infatti disponibile una nuova funzione che consentirà di scegliere fra tre diverse modalità di visualizzazione del feed. La prima rimarrà quella attuale, ovverosia quella in cui i post vengono mostrati in relazione ai possibili interessi dell’utente e in base alle sue interazioni con la piattaforma. La seconda opzione mostrerà invece i “preferiti” e la terza quanto pubblicato cronologicamente dagli account delle persone che si seguono.

C’è poi la maggiore libertà di personalizzazione del proprio profilo. In tal senso l’intenzione del social sia quella di dotare lo spazio riservato al Profilo di una struttura più mobile. Fino ad oggi i contenuti del profilo di un utente sono visualizzabili in una griglia ordinata seguendo un ordine cronologico, cioè a dire a partire dal più recente fino ai più vecchi. Con la nuova funzione, invece, dovrebbe essere possibile modificare la sequenza, scegliendo liberamente quale immagine o video mettere più in primo piano, ovverosia tra i primi contenuti, e quali lasciare ordinati col vecchio metodo e dunque magari in posizioni “più basse” nella griglia.

Altra gradita funzionalità è quella degli Avatar 3D nelle Storie: dai capelli in stile dread alle sedie a rotelle, da oggi su Facebook, nelle chat di Messenger e nelle storie di Instagram si potranno ricreare degli avatar molto più complessi. In questo senso l’azienda sta lavorando anche affinché, regolando alcune forme del viso, i “personaggi” possano risultare più autentici. Meta afferma in tal senso di volere aggiungere in futuro più elementi all’editor di avatar.

Quarta funzionalità da non ignorare, quella che permetterà agli utenti di monetizzare la loro creatività grazie agli abbonamenti ai profili di influencer e creatori di contenuti che producono su Instagram, sulla falsariga di quanto già avviene su piattaforme come Patreon e OnlyFans. La funzione è in fase di test, con una decina di account che stanno provando una serie di pacchetti dal costo mensile variabile.

A seconda della scelta del singolo influencer o creator si parla di cifre tra gli 0,99 e i 99,99 dollari, e dalla sua offerta. Infine la nuova funzione di incorporamento del profilo di Instagram sui siti web. Con questa nuova funzione viene permesso a un utente di mettere in un sito una versione in miniatura del proprio profilo Instagram, per mostrare i contenuti o collegarli a quelli di qualcun altro.