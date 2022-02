Nuovi widget in arrivo per Google Search sul desktop

Google, come mostrato da 9to5Google, lavora a dei test per dei widget della funzione search, con molte informazioni già a vista d’occhio.

Nel corso degli anni, nonostante non siano mancati molti cambiamenti per la piattaforma di Google Search, la principale del motore di ricerca, gli utenti si sono sempre trovati davanti a un’interfaccia alquanto pulita e riconoscibile, che ha ovviamente sempre posto al centro il box dedicato alle frase da scovare in giro per il web, oltre che diversi altri dettagli.

Tuttavia, la compagnia è attualmente al lavoro sui test di alcuni widget che potrebbero stravolgere il tutto, offrendo molte più informazioni utili per gli utenti sin dalla home.

Google Search si popolerà con nuovi widget

Come mostrato sulle pagine di 9to5Google, il tutto viene mostrato nella parte bassa della scheda Google.com, con anche un apposito pulsante che risulta di facile accessibilità per tutti, lasciando quindi che chi è infastidito dal tutto possa nasconderlo nel giro di solamente un click. Le informazioni vengono basate sui dati ottenuti dalla compagnia per quel che concerne l’ultima sessione, con il codice postale che risulta necessario per risalire alla zona da prendere in considerazione.

Aprendo l’intera finestra, si trova posto per un totale di 6 widget, e quanto mostrato per ora riguarda la seguente lista:

Tempo – Condizioni (con icona) + temperatura

Trending – Con immagine

Cosa guardare – Mostra film con le cover art

Azioni/mercati – Grafici giornalieri

Eventi Locali – Con relative date

Notizie sul Covid

Interagendo con i relativi pannelli, si ha modo di accedere a dei risultati web maggiormente approfonditi, con varie ricerche collegate fornite dalla compagnia nel giro di davvero poco tempo. Resta il fatto che per il momento il tutto è in fase di test, e infatti non viene ancora visualizzato per tutti gli account. Di sicuro, in futuro potremo vedere l’arrivo di ulteriori widget arrivare, per sostituire l’offerta di Google personalizzando la propria pagina principale, al fine di visualizzare fin da subito le informazioni che si tende ad apprezzare maggiormente.