Elon Musk, che gaffe: paragona il premier canadese a Hitler

Musk ha paragonato in un tweet il premier canadese a Hitler per la sua risposta violenta ed esagerata alle proteste contro le restrizioni da Covid.

Elon Musk ne ha combinata un’altra delle sue: in un tweet, poi rimosso, ha infatti paragonato il primo ministro del Canada Justin Trudeau ad Adolf Hitler. Musk ha infatti postato una foto del Führer con scritto “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget”. Il motivo è da ricercare nelle attuali manifestazioni contro di protesta da parte di migliaia di camionisti e cittadini canadesi contro le restrizioni da Covid. Per il fondatore di Tesla sono giustificate e comunque non meritano la violenta repressione che il premier candese sta adottando contro di loro, a cominciare dal congelamento dei beni delle persone coinvolte, fino alle cariche della polizia e l’attribuzione di poteri speciali che si è auto-attribuito lo stesso Trudeau, nemmeno si trovasse di fronte a un attacco terroristico.

Elon Musk e Justin Trudeau

C’è da dire che a livello di gaffe o frasi e paragoni infelici lo stesso primo ministro canadese non è che sia da meno. L’altro giorno, nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni dove in effetti si è distinto per un atteggiamento che a molti ha ricordato l’ex dittatore nazista, il premier ha accusato la deputata conservatrice Melissa Lantsman, di origini ebraiche e favorevole alle proteste, di sostenere “le persone che sventolano la svastica”.

Una dichiarazione che definire vergognosa e indegna per chiunque ricopra un incarico pubblico è poco, come del resto ha sottolineato la Lantsman che pretende giustamente delle scuse.

D’altronde il buon Trudeau non è nuovo a frasi infelici come questa, basti pensare che nei confronti degli autotrasportatori canadesi che, supportati da studenti, operai e altri lavoratori, da settimane occupano il centro di Ottawa per protestare contro l’obbligo di vaccinazione e le restrizioni varate dal governo contro il Covid-19 che limitano i diritti democratici dei cittadini, ha spesso usato termini come “misogini, razzisti, negazionisti ed estremisti”. Insomma, per la serie “lui è peggio di me ma si crede meglio”, è scoppiata la bufera tra i due “personaggi”.