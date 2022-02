Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021 – Annunciati i vincitori

Huawei annuncia i vincitori del suo concorso annuale di fotografia per smartphone. Molti gli italiani: ecco la lista completa.

Huawei ha annunciato ufficialmente i vincitori del concorso annuale di fotografia per smartphone, Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021, con oltre 70 proposte vincenti premiate quest’anno dopo un attento processo di valutazione. Questo evento è una parte importante del piano NEXT-IMAGE dell’azienda e funge da piattaforma globale di conversazione sulla tecnologia fotografica da smartphone, l’esperienza di scatto da mobile e le nuove forme di espressione. Dalla sua apertura nel 2017, il concorso si è tenuto per cinque anni consecutivi, attirando utenti da oltre 170 paesi e regioni e facendo luce su molti appassionati e creatori di fotografia amatoriale/hobbistica.

Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021

Il concorso ha visto più di 1 milione di candidature provenienti da più di 100 paesi e regioni di tutto il mondo in soli 139 giorni, che sono state tutte esaminate e valutate da una giuria di professionisti. L’Italia, dopo la Cina, è stato il Paese con il maggior numero di candidature, con migliaia di scatti caricati sulla piattaforma. Ancora una volta gli utenti Huawei si sono dimostrati attivi e partecipi alle iniziative per loro ideate, segno di una community davvero affezionata al brand.

Le opere “Generations” del fotografo ungherese Attila Tompa, “Hometown feast” del fotografo cinese Zhang Wei, e “I am a father now!” del fotografo ceco Zdeněk Dvořák hanno ottenuto il riconoscimento unanime della giuria internazionale. I fotografi sono stati premiati come “Photographer of the Year” per i loro lavori e ciascuno ha ricevuto 10.000 dollari in contanti per spronarli a continuare a creare ed esprimere sé stessi utilizzando gli smartphone Huawei anche in futuro.

Per l’Italia, sono stati nominati i vincitori per le categorie “Bianco e Nero” (@sognatricerrante con Antiche Tradizioni scattata con HUAWEI P40 PRO); “Ritratti” (@alpha con Citoyen scattata con HUAWEI P8 LITE 2017); “Foto Story” (@Alessandra_L con Without Face scattata con HUAWEI P30 PRO); “Video Story” (@DejaLaNuit con Return to King’s Landing scattata con P40 PRO); “Snapshot” (@Rosario Curia con La Partita); “Scatti a distanza” (@Andrea.Monfrini con C’era una volta… scattata con HUAWEI MATE 20); “Scatti Notturni” (@Keezy con Milky Way from Sorrento scattata con il modello P30); “Super Macro” (@andre_mazzitelli.exe con La quiete dopo la tempesta scattata con il P40 PRO); “Salve, Vita!” (@Fabrizio_road con Le ceramiche di Vietri sul Mare scattata con HUAWEI P40 PRO).