RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro sono i nuovi smartphone da gaming di riferimento di Nubia: hardware al top sotto tutti i punti di vista.

Dopo numerosi leak e indiscrezioni sulla serie RedMagic 7, in queste ore Nubia ha finalmente svelato i nuovi campioni del gaming su mobile: RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro. Come vedremo nel capitolo successivo, si tratta di due smartphone Android di fascia elevata, con un hardware spinto ai limiti e indirizzato ai gamer più esigenti.

RedMagic 7/7 Pro: caratteristiche e design

Entrambi gli smartphone montano un display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, 700 nits di luminosità massima (600 per il modello RedMagic 7 Pro), sensore di impronte integrato e anche la fotocamera nascosta sotto il display (solo su RedMagic 7 Pro).

Sotto la scocca non poteva mancare il processore mobile di fascia alta più amato dagli OEM Android: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nubia non ha guardato in faccia nessuno per quanto riguarda le specifiche tecniche che, lato RAM, si spinge fino a 18 GB e 1 TB di spazio interno. Sotto la scocca è stato introdotto il nuovo sistema di raffreddamento ICE 8.0: è una soluzione di nuova generazione costituita da 9 strati in grado di dissipare correttamente il calore lungo tutto il device, mentre la ventola di raffreddamento può ridurre la temperatura della CPU di ben 16° C.

Di altissimo livello anche la batteria – 5000 mAh con ricarica a 135W per il modello Pro e 4500 mAh con ricarica a 120W per il modello standard -, mentre in confezione è presente anche l’incredibile caricabatterie GaN di nuova generazione da ben 165W. Infine, come OS è presente Android 12 con la personalizzazione Redmagic OS 5.0.

Scheda tecnica RedMagic 7

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, sensore di impronte integrato, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e luminosità fino a 700 nits

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8/12/16 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1

Fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e sensore macro da 2 MP

Fotocamera frontale con sensore da 8 MP

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo

Dimensioni: 170.57 × 78.33 × 9.5 mm; Peso: 215 grammi

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C e NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 120W

Android 12 con personalizzazione Redmagic OS 5.0

Scheda tecnica RedMagic 7 Pro

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, sensore di impronte integrato, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e luminosità fino a 600 nits

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12/16/18 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512/1 TB di memoria interna di tipo UFS 3.1

Fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e sensore macro da 2 MP

Fotocamera frontale sotto il display da 16 MP

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo

Dimensioni: 166.27 × 77.1 × 9.98 mm; Peso: 235 grammi

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C e NFC

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 135W

Android 12 con personalizzazione Redmagic OS 5.0

Prezzo e disponibilità

I due smartphone saranno disponibili all’acquisto in Cina a partire dal 21 febbraio, mentre il lancio internazionale è atteso per il giorno 22 febbraio. Le vendite vere e proprie, invece, partiranno dal prossimo 10 marzo. RedMagic 7 sarà disponibile nelle versioni Cyber Neon, Night Knight e Dauterium Transparent Edition, mentre RedMagic 7 Pro nei modelli Cyber Neon, Polar Black Night e Deuterium Blade Transparent.

Ecco i prezzi delle numerose versioni previste al lancio: