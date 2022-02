Hisense sostiene il mondo del gaming anche col QLED A7GQ

Hisense svela i segreti per vivere un’esperienza di gioco autentica grazie anche ai suoi TV da gaming, come il QLED A7GQ.

Nel corso degli ultimi anni, l’industria dei videogiochi è cresciuta in modo esponenziale, a causa del lockdown ma anche grazie al fiorire di nuovi social media dedicati – come Twitch – che hanno aiutato a trovare modi diversi per impiegare il tanto tempo trascorso in casa. Questo ha portato a una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i videogame vengono concepiti: non più semplici passatempi per pochissimi, ma un settore in forte sviluppo che trova sempre più ampi consensi tra appassionati e non solo.

Hisense punta sempre più sui videogamer

Il diffuso fenomeno degli e-Sports è l’esempio perfetto di questo cambiamento: si tratta di una forma di competizione elettronica dedicata ai videogiochi e organizzata come un torneo, con scontri diretti tra singoli o squadre, coinvolgendo videogiocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali da tutto il mondo. Grazie a questa spinta vertiginosa, sempre più aziende si stanno affacciando al settore.

Tra queste, Hisense, che ha annunciato nel 2020 una partnership pluriennale e a livello globale con Fnatic, lega e- Sport tra le più famose, che ha dato vita alla campagna “Built on Trust” e a numerose attività in occasione del Campionato Mondiale di League of Legends e di EURO 2020.

Ma non solo partnership strategiche: l’azienda cinese punta decisamente a fornire “supporti” adeguati ai giocatori, come le sue TV in grado di offrire la migliore esperienza gaming. Un aspetto fondamentale nella scelta del televisore perfetto in tal senso è la presenza di funzionalità dedicate, che sappiano valorizzare al meglio ogni sessione di gioco. Ecco perché Hisense propone al pubblico modelli come il QLED A7GQ.

Dotato della tecnologia Quantum DOT (QLED), questo televisore offre una eccellente resa cromatica, permettendo di scoprire un miliardo di sfumature di colori. Inoltre, grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e all’ampio angolo di visione, anche i gamer più esigenti godranno di una resa dell’immagine ancora più realistica, intensa e nitida, senza differenze di luminosità e contrasto. Il dispositivo offre inoltre la modalità gaming HDMI 2.1 a bassa latenza automatica ALLM (Auto Low Latency mode): questo significa che il televisore è in grado di riconoscere se si sta giocando a un videogioco, oppure no.