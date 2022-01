Hisense annuncia la serie ULED 8K Mini-LED e i Laser TV 8K

Al CES 2022 Hisense annuncia la nuova linea premium U9H Mini LED e il primo Laser TV al mondo con risoluzione 8K.

In occasione del CES 2022, Hisense ha annunciato due grandi novità nella gamma TV, ovverosia la serie ULED 8K Mini-LED e il primo Laser TV al mondo con risoluzione 8K, che promettono elevate prestazioni e una qualità d’immagine senza precedenti. “La tecnologia può cambiare la vita. Per questo Hisense si impegna costantemente a fornire prodotti di alta qualità, che superano le aspettative dei consumatori”, ha dichiarato Douglas Kern, Senior Director of Marketing di Hisense USA. E con queste due nuove serie l’azienda, una delle più importanti a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, aspira ad alzare l’asticella in termini di standard tecnologici con dispositivi innovativi.

Hisense potenzia la serie ULED

Prestazioni e qualità dell’immagine sono da sempre gli obiettivi a cui punta Hisense con le sue offerte. Da questo punto di vista, con la linea premium U9H l’azienda fa un ulteriore passo in avanti, con una TV dotata di tecnologia Mini LED e in grado di garantire performance HDR eccellenti con un migliore contrasto e colori brillanti. Queste caratteristiche hanno permesso al modello 8K 85U9H di ottenere il riconoscimento CES 2022 Innovation Award Honoree, ulteriore testimonianza della centralità che l’innovazione tecnologica assume per Hisense.

Il primo Laser TV 8K al mondo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Liu Xianrong, Chief Scientist e General Manager di Hisense Laser Display Co.,Ltd., ha dichiarato che il segmento del Laser TV è in forte crescita perché i consumatori ricercano e apprezzano le grandi dimensioni del display per un maggiore comfort. In quest’ottica, l’azienda cinese, che guida già l’industria globale dei TriChroma Laser TV, migliora progressivamente le performance dei propri prodotti, passando da 1080P fino all’8K, per offrrire profondità e una resa estremamente realistica dei dettagli nelle immagini.

Infine, concentrandosi sulla visione strategica di Hisense per il 2022, David VanderWaal, Vice President of Marketing di Hisense America, ha sottolineato che nel corso dell’anno appena iniziato, l’azienda continuerà nel suo percorso di crescita per consolidare ulteriormente la propria posizione di leader di mercato, attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni avanzate che possano rendere migliore, semplice e comoda la vita di centinaia di milioni di consumatori.