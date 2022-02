Il truffatore di Tinder, serie TV e film simili al true crime Netflix

Il truffatore di Tinder è entrato nella Top 10 di Netflix: per chi ne volesse ancora, ecco film e serie TV simili al gettonato true crime.

Tantissime persone si sono messe a guardare l’inquietante docufilm Il truffatore di Tinder su Netflix nei giorni scorsi, facendolo finire nella Top 10 del celebre servizio di streaming in 92 Paesi.

Un true crime sulle esperienze con diverse donne di Simon Leviev, ereditiero di un impero di diamanti nonché giovane troppo bello per essere vero incontrato sull’app di appuntamenti Tinder. In realtà, non era affatto così. Simon adescava le donne con la promessa di uno stile di vita lussuoso e da urlo prima di chiedere loro enormi quantità di denaro per uscire da una situazione difficile. Poi, ovviamente, scompariva con i loro soldi.

Ecco quindi altri film e serie TV in cui delle persone sono state ingannate da truffatori e manipolatori, o che comunque hanno quella sfumatura true crime che piace tanto a numerosi spettatori.

Leggi anche: 5 film simili a Non siamo più vivi

Il truffatore di Tinder: film e serie TV simili

Dal nuovo show di Shonda a una serie di documentari true crime degni di nota, ecco cosa guardare dopo Il truffatore di Tinder.

Made You Look: una storia vera di capolavori falsi

Se vi piacciono l’arte e i documentari sulle truffe, questo contenuto potrebbe fare al caso vostro. Lo trovate su Netflix e vi permetterà di addentrarvi nella storia della galleria Knoedler, che nel 2011 ha sconvolto il mondo artistico americano. Quadri falsi, realizzati alla perfezione, venduti per oltre 80 milioni di dollari. Insomma, copie di opere di Jackson Pollock, Robert Motherwell e Mark Rothko che in realtà erano realizzate da uno sconosciuto artista cinese nel suo garage nel Queens.

Inventing Anna

Sempre su Netflix, merita un’occasione la nuova miniserie di Shonda Rhymes, che racconta l’incredibile storia vera di Anna Delvey, o meglio Anna Sorokin: una ragazza che, fingendosi una ricca ereditiera di origini tedesche, ha truffato l’alta società di New York. Gli episodi raccontano l’indagine giornalistica che ha portato a smascherarne le numerose personalità. Una mente scaltra, quella di Anna, tanto affascinante quanto diabolica.

Lady Gucci: la storia di Patrizia Reggiani

In esclusiva su discovery+ il documentario dedicato all’ambiziosa donna che ha sposato Maurizio Gucci, influenzando l’iconico impero della moda della sua famiglia prima che lui la lasciasse per un’altra. La Reggiani venne condannata per aver assunto un sicario per uccidere il coniuge, da cui si era separata nel 1995, perché sentiva che stesse tagliando fuori lei e le loro due figlie dalla sua vita e dalla sua fortuna.

Seduced: Inside the NXIVM Cult

Starz ha prodotto questa serie in quattro episodi incentrata sul caso NXIVM, un gruppo di auto-aiuto che fungeva da copertura per una setta sessuale. Il fondatore Keith Raniere venne arrestato e accusato di traffico sessuale e altri crimini nel 2018. Al centro di questa storia c’è India Oxenberg, figlia dell’attrice di Dynasty Catherine Oxenberg, nonché una delle oltre 17mila persone che si erano iscritte al gruppo. La giovane alla fine aiutò il governo degli Stati Uniti a smascherare Raniere e la sua impresa criminale.

Giù le mani dai gatti

Docuserie in tre episodi, disponibile su Netflix, che racconta la storia del ragazzo divenuto virale con un video in cui tortura a morte dei gattini. Alcuni utenti Facebook creano però un gruppo e iniziano un’indagine dettagliatissima per scovare l’artefice della clip e assicurarlo alla giustizia.

The Dropout (in arrivo il 20 aprile)

Disney+ lancerà presto The Dropout, serie che racconta la vera storia di Elizabeth Holmes e della Theranos, start up farmaceutica che aveva raccolto la bellezza di 700 milioni di dollari in investimenti promettendo rivoluzionarie analisi del sangue (ma in realtà era tutto falso).

Quali tra queste serie avete già visto? A proposito della piattaforma streaming, ecco le serie TV Netflix da vedere a febbraio 2022.