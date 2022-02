Netflix, 5 film simili alla serie coreana Non siamo più vivi

Non siamo più vivi è lo show Netflix più visto del momento: ecco 5 film disponibili sulla piattaforma che somigliano alla serie coreana.

Il 28 gennaio 2022 è uscita su Netflix una nuova serie TV coreana che sta spopolando in Italia e non solo: si chiama Non siamo più vivi ed è uno show post apocalittico in cui un liceo diventa l’epicentro di un’epidemia da virus zombie.

Diversamente da The Walking Dead, però, qui i non-morti corrono e i protagonisti sono un gruppo di adolescenti che tentano con tutte le forze di sopravvivere all’incubo. Ma di cosa parla, con precisione, la nuova produzione Netflix?

Non siamo più vivi: la trama

Tutto ha inizio in un edificio scolastico, in cui un professore ha sviluppato un siero che dovrebbe trasformare la paura in furia omicida. I risultati, tuttavia, non sono proprio quelli sperati e la situazione precipita quando un ratto su cui era stato testato il siero finisce per mordere una studentessa: tanto basta per far diventare la scuola l’epicentro della catastrofe. Ha così inizio la prova di sopravvivenza di un gruppo di studenti, alcuni amici fin dall’infanzia, che cercheranno di unire le forze per non essere morsi dai famelici zombie. Nel frattempo l’epidemia dilaga anche fuori dalle mura scolastiche, gettando tutta la città nel caos e chiamando in causa le forze dell’ordine. A condire il tutto, tanto splatter, un po’ di umorismo e ironia, un pizzico di romance e temi importanti quali il bullismo e il classismo che affligge la società coreana.

La serie è composta da 12 episodi di circa un’ora ciascuno e, proprio come Squid Game, si presta bene al binge-watching compulsivo. Una volta terminata è facile che gli spettatori abbiano ancora voglia di zombie, sopravvissuti armati e città sull’orlo del collasso. Quali sono, quindi, i film da vedere su Netflix simili a Non siamo più vivi? Eccone cinque che somigliano allo show coreano.

I film da vedere su Netflix se ti è piaciuta Non siamo più vivi

Dal noto film con Brad Pitt alla recente pellicola di Zack Snyder, ecco le produzioni simili alla serie coreana da recuperare sulla piattaforma.

#Alive

Impossibile non avvicinare la nuova produzione coreana ad #Alive: il film del 2020 è uno zombie movie coreano incentrato su un ragazzo appassionato di videogiochi che resta isolato in casa, senza comunicazione e vie d’uscita, mentre all’esterno un virus si diffonde e trasforma le persone in terribili zombie. A lui si aggiunge una ex hiker che vive da sola dopo un incidente in alta montagna, e l’intero film si regge tutto sulle spalle dei due attori, praticamente gli unici personaggi vivi che compaiono. Il senso di paranoia dell’isolamento, l’ansia dei viveri che finiscono, la claustrofobia e la fantasia degli espedienti messi a punto dai personaggi principali sono gli elementi vincenti di #Alive.

Benvenuti a Zombieland (e Zombieland – Doppio colpo)

La dark comedy e il suo sequel hanno luogo in un’America post apocalittica, in cui un virus causato dal consumo di carne infetta di mucca pazza ha finito per tramutare le persone in non-morti. In questo contesto hanno inizio le vicende di un giovane che cerca di raggiungere Columbus per vedere se i suoi genitori sono ancora vivi, a cui si aggrega un uomo in cerca di Twinkie, merendine che gli ricordano il passato senza zombie. Dopo aver deciso di viaggiare insieme, si imbattono in due giovani sorelle che dapprima li derubano, poi scelgono di unirsi a loro. Il quartetto vivrà avventure da brivido, dove non mancheranno sparatorie e tanto humour. Nel catalogo è possibile trovare anche il seguito, sottotitolato Doppio colpo, di cui è possibile visionare il trailer qui sotto.

World War Z

La pellicola con Brad Pitt del 2013 prende le mosse quando una pandemia di zombie minaccia di distruggere l’umanità e un ex investigatore americano è costretto a riprendere il lavoro per rintracciare la fonte del virus e impedire il peggio prima che sia troppo tardi. Come nella serie Netflix attualmente in vetta alla classifica delle più viste, anche qui gli zombie sono rapidi, agili e insidiosissimi; inoltre non mancano momenti di suspense e una buona riuscita degli effetti digitali, ormai predominanti sui vecchi e cari FX.

Army of Thieves (e Army of the Dead)

Il prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, è giunto negli scorsi mesi sulla piattaforma e ha riscosso un buon successo tra gli abbonati. La trama si incentra su un gruppo di aspiranti ladri che vengono reclutati da una donna misteriosa per mettere a segno una rapina leggendaria, agli albori di un’apocalisse zombie. Il primo dei due film in ordine cronologico è un heist movie non convenzionale nell’universo di Zack Snyder e, anche se i punti di contatto con Army of the Dead siano ovviamente numerosi, l’inizio della pandemia che ha trasformato Las Vegas in una città di morti viventi la vediamo solo in lontananza.

Cargo

Martin Freeman in un horror australiano che non conta sui livelli di azione e di suspense tipici della maggior parte degli zombie movie, ma che si propone come un racconto dalle sfumature quasi intimiste. È dunque diverso dal classico thriller post-apocalittico, qui gli echi di The Walking Dead et similia sono solo una componente minoritaria di un film che si propone essenzialmente come una storia sulle responsabilità paterne e sull’anticipazione di un doloroso distacco.

Avete visto qualcuno di questi film?