iPhone: la produzione è a rischio a causa della carenza di chipset

La produzione di iPhone è a rischio poiché uno dei fornitori di display OLED, BOE, ha dichiarato che vi sono poche scorte a causa della carenza dei chipset

La produzione degli schermi dell’iPhone è stata colpita dalla continua carenza di chip per driver video, secondo quanto si legge da un nuovo rapporto emerso poche ore fa. La crisi influenzerà la produzione sia di questo mese che del prossimo. Attenzione, perché il problema dovrebbe interessare milioni di display…

iPhone: un fornitore di schermi sta soffrendo la crisi dei conduttori

La carenza globale di chip è stata creata da un mix di fattori. Fra questi troviamo l’aumento della domanda di prodotti tecnologici durante la pandemia, l’interruzione della produzione legata al Coronavirus e una crescente domanda di chip da parte degli OEM di automobili, anche perché le macchine si basano su un numero crescente di unità a microprocessore.

Il problema più grande non riguarda CPU e GPU, ma chip molto più banali come driver video e sistemi di gestione dell’alimentazione. Questi componenti relativamente a bassa tecnologia sono utilizzati in un numero enorme di dispositivi, compresi quelli Apple.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha rivelato che i vincoli di fornitura sono costati ad Apple 6 miliardi di dollari in ciascuno degli ultimi due trimestri.

Inoltre, The Elec riferisce che almeno uno dei fornitori di OLED della compagnia è stato gravemente colpito da una carenza di driver video.

Il gigante cinese dei display BOE infatti, sta affrontando problemi di produzione nei pannelli OLED per iPhone a causa della continua carenza di chip a livello globale, ha appreso TheElec. La carenza influenzerà la produzione di questo mese e del prossimo mese, affermano fonti […]

Il gigante cinese dei display internamente aveva l’obiettivo di spedire oltre 40 milioni di unità di pannelli OLED per iPhone quest’anno, ha affermato un altro gruppo di persone che hanno familiarità con la questione. È improbabile che la compagnia raggiunga questo obiettivo; il numero di spedizioni finali si avvicinerà a 30 milioni di unità entro la fine dell’anno. Ricordiamo che Samsung è il più grande fornitore di OLED del colosso statunitense, LG si trova al secondo posto e BOE al terzo.