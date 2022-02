POCO F4 GT: sarà il top di gamma più economico del mercato

POCO F4 GT potrebbe essere lo smartphone top di gamma con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 più economico del mercato

Il successore del POCO F3 GT è stato confermato; arriverà sugli scaffali nella prima metà del 2022. Giusto per ricordare, l’F3 GT era una versione rinominata del Redmi K40 Gaming Edition. Quindi, si ipotizza che il Redmi K50G (alias K50 Gaming Edition) sarà rinominato POCO F4 GT nei mercati internazionali.

POCO F4 GT: cosa sappiamo?

Di seguito è mostrato uno screenshot del codice Mi condiviso da Xiaomiui. Ha affermato in base alla scoperta che il Redmi K50G verrà lanciato come POCO F4 GT nei mercati globali. Oltre ad annunciare questo device, POCO dovrebbe presto lanciare altri telefoni come la serie X4 e C4 nella prima metà dell’anno corrente.

Redmi K50G will launch as POCO F4 GT (known but confirmed by MiCode) pic.twitter.com/rN4mz7bSPD — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) February 17, 2022

Specifiche del Redmi K50G

Sappiamo che il Redmi K50G ha un display OLED FHD+ 120Hz da 6,67 pollici, chip Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.700 mAh che supporta una ricarica rapida da 120 W.

Sul fronte fotografico ha una camera frontale Sony IMX596 da 20 megapixel e un’unità a tripla lente così ripartita: 64 megapixel (Sony IMX686) + 13 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro).

Arriva con altre funzionalità pulsanti trigger per il gaming, uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente e Android 12 con skin in cima MIUI 13.

Aziende come Realme, iQOO, Motorola e Xiaomi lanceranno presto in India i telefoni alimentati Snapdragon 8 Gen 1. Il capo del paese POCO India Anuj Sharma ha confermato che il successore della F3 GT avrà un prezzo inferiore a Rs 50.000 (circa 670 dollari), il che indica che l’F4 GT potrebbe arrivare come il top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1 più conveniente al mondo.