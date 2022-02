Ecco che cosa dobbiamo aspettarci da Google nel 2022

Recentemente, le pagine di 9to5Google hanno immaginato le novità di Google che potrebbero essere lanciate nel corso dell’anno 2022.

Nonostante ancora poche novità siano confermate in tal senso, sappiamo che di sicuro Google avrà modo di svelare molteplici novità legate al mercato della tecnologia nel corso del 2022. Le pagine di 9to5Google, particolarmente informate in merito a quali sono i piani della compagnia, hanno quindi stilato una lista di quanto il colosso avrà modo di approfondire durante quest’anno: vediamo quindi cosa aspettarsi da parte di Google nel corso del 2022.

Google Pixel 6a

Si parte innanzitutto dal nuovo smartphone che sembra quasi confermato per il 2022, che dovrebbe ricevere un grosso scossone grazie al nuovo SoC Tensor della compagnia rispetto allo scorso modello del 2019. Stando a quanto anticipato, sembra che il dispositivo presenterà un sensore per le impronte digitale maggiormente grande. È stata anticipata una fotocamera da 12,2 MP Sony IMX363 come primaria.

Google Pixel Watch

Sembra che sia finalmente il momento per l’orologio smart targato Google nel 2022, dopo che per anni si è sentito parlare del dispositivo in questione. Pare che questo offrirà le potenzialità del nuovo assistente vocale della compagnia, con all’interno un SoC targato Exynos di Samsung, in piena linea con le precedenti collaborazioni dell’azienda di Mountain View.

Google Pixel Notepad

Pare che nel corso del 2022 non mancherà anche il Pixel Notepad di Google, uno smartphone particolarmente grande che sembrava cancellato lo scorso anno, ma che è stato nuovamente anticipato grazie ad Android 12L e che dovrebbe porsi nella fascia alta dei dispositivi pieghevoli. Si parla di un design simile a quello dell’Oppo Find N, con ancora una volta la Sony IMX363 come fotocamera principale, accompagnata da una IMX386 ultrawide da 12 MP, con unvece una IXM355s da 8 MP per i selfie.

Chromecast with Google TV

Si è già parlato molto di come la compagnia dovrebbe presentare nel corso del 2022 un Chromecast maggiormente economico per incontrare le esigenze di più utenti, con streaming fino a 1080p supportato. Per il momento non ci sono purtroppo dettagli precisi in merito alle specifiche tecniche dell’articolo, seppur si parli della possibilità di supportare lo standard AV1.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro (+ SoC Tensor 2)

Impossibile non nominare i prossimi piani per la serie principale di smartphone della compagnia, oltre che per il nuovo SoC che dovrebbe essere incluso negli stessi. I Pixel 6 hanno riscosso moltissimo successo, giungendo infine anche nel nostro paese dopo dei dubbi iniziali. Il nuovo SoC dovrebbe migliorare le potenzialità del precedente, risultando ormai quasi confermato dalle analisi di 9to5Google, che hanno anticipato il fatto che questo dovrebbe prendere il nome in codice di Cloudripper.

Pixel Buds 2022

Per quel che riguarda le speranze per i prossimi piani della compagnia, seppur particolarmente incerti, troviamo anche le nuove cuffie Buds della compagnia, che dovrebbero presentarsi come un upgrade del modello visto nel 2020.

Google Pixel Tablet

Nonostante le probabilità del debutto di un nuovo tablet targato Google nel 2022 non siano molto alte, resta comunque questa possibilità, che potrebbe venire confermata da parte della compagnia nel corso di quest’anno.