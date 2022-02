OPPO Pad ha le carte in regola per far tremare Xiaomi

OPPO Pad è stato in parte svelato da un leak proveniente dal materiale pubblicitario di JD.com: scopriamo tutti i dettagli sul tablet.

Il 24 febbraio al MWC di Barcellona si terrà l’evento di presentazione della serie OPPO Find X5 e, con tutta probabilità, nella stessa sede verrà anche svelato il tanto atteso OPPO Pad che quest’oggi viene svelato da un leak molto interessante. Del tablet si parla ormai da diverse settimane e rappresenta la prima volta in assoluto per il colosso cinese in questo particolare settore: ci si aspetta che la compagnia possa stravolgere la fascia medio-alta con un device completo e appagante sotto ogni punto di vista.

Un leak svela alcune caratteristiche di OPPO Pad

In queste ore JD.com, catena di elettronica molto popolare in Cina, si è lasciata sfuggire alcune informazioni molto interessanti sul tablet di OPPO. Sappiamo, infatti, che il device monterà un pannello da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre per quanto riguarda le cornici sembrerebbero piuttosto vistose e poco ottimizzate – un gran peccato per un device di questo genere.

Le immagini promozionali indicano che il tablet misura 252 x 165 x 6.5 mm, monta il processore Qualcomm Snapdragon 870, offre il supporto fino a 6 GB di RAM, la ricarica rapida a 33 W e Android 12 con ColorOS 12 fin dalla prima accensione. Precedenti leak relativi al passaggio del tablet presso Geekbench avevano svelato la presenza di una fotocamera frontale da 8 MP, una fotocamera posteriore da 13 MP e una batteria da 8080 mAh.

Le specifiche tecniche lo portano in diretta competizione con un altro device piuttosto popolare: Xiaomi Pad 5. Con tutta probabilità OPPO deciderà di posizionarlo nella stessa fascia di prezzo facendo leva su alcune caratteristiche che non sono state ancora svelate.