Nubia Z40 Pro sarà al top anche per la dissipazione del calore

Un inedito teaser svela che Nubia Z40 Pro disporrà di un singolare sistema di dissipazione del calore per garantire prestazioni sempre al top.

Le ultime informazioni pubblicate su Nubia Z40 Pro, il nuovo smartphone di fascia alta del colosso cinese, indicano che il device sarà dotato di un nuovo e singolare sistema di dissipazione del calore. Da ormai diverse settimane sappiamo con assoluta certezza che lo smartphone ruoterà attorno al processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nei mesi scorsi accusato di non essere così ottimizzato per quanto riguarda la gestione delle temperature, e con tutta probabilità la tecnologia sviluppata da Nubia andrà a dare una mano al chip di Qualcomm per far sì che lavori entro un range ottimale di temperatura anche durante i task più impegnativi.

Nubia Z40 Pro disporrà di un singolare sistema di dissipazione del calore

In base ai teaser ufficiali pubblicati dalla compagnia sui canali social, scopriamo che Nubia Z40 Pro disporrà di una piastra omogenea in grafene presa in prestito dall’industria aerospaziale con una camera di raffreddamento a fase solido-liquido: questo singolare sistema sarebbe in grado di assorbire il 140% in più di calore sviluppato dai componenti hardware rispetto ai materiali normalmente impiegati nei telefoni.

Nelle scorse settimane Lv Qianhao, Director of the Consumer Experience Department of ZTE Corporation, aveva mostrato le prestazioni del nuovo sistema di raffreddamento di Nubia Z40 Pro durante una lunga sessione di gaming con “The Original God”, in cui il telefono era riuscito a mantenere una temperatura di esercizio molto soddisfacente.