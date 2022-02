OnePlus 10 Pro si piega anche se non dovrebbe, che disastro

JerryRigEverything testa la resistenza di OnePlus 10 Pro che si frantuma letteralmente nelle sue mani in un test di resistenza.

JerryRigEverything, youtuber di fama internazionale temuto dai più grandi colossi hi-tech per i suoi test di resistenza estrema, ha mostrato quanto il telaio di OnePlus 10 Pro sia in realtà incline a cedere se sottoposto a una particolare pressione verso l’esterno e l’interno.

OnePlus 10 Pro si frantuma nelle mani di JerryRigEverything

Trattandosi del top di gamma di riferimento di OnePlus per questo inizio 2022, fa abbastanza specie notare la facilità con cui il device si piega letteralmente in due nella classica prova di forza che JerryRigEverything imprime verso l’interno e l’esterno di tutti i device che si ritrova a testare.

Nel video in calce alla news, il device di OnePlus si frantuma letteralmente in due all’altezza dell’imponente modulo fotografico posteriore: non è ben chiaro il motivo, ma secondo lo youtuber il colosso cinese potrebbe non aver rinforzato abbastanza il telaio laterale che si occupa proteggere la struttura generale del telefono a seguito di stress meccanici come il piegamento esterno ed interno.

Non è solito per un device di fascia alta concludere il test di resistenza con un danno critico di questa entità: l’idea è che forse l’azienda avrebbe dovuto investire più tempo per realizzare una struttura più resistente. Prima di lasciarvi al video, se decidete di acquistare il device di OnePlus vi consigliamo di inserirlo immediatamente in una cover rigida e di non riporlo mai nella tasca posteriore dei pantaloni.