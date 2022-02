Elden Ring, il giorno dopo: le reazioni della comunità dei gamer

Elden Ring sembra aver centrato il suo obiettivo, conquistando il cuore di critica e pubblico.

L’ambientazione dark fantasy, lo stile narrativo e il livello di sfida tipico di un soulslike, il ritmo di gioco da avventura open-world. Una miscela esplosiva, a volte anche in negativo, che però questa volta sembra aver funzionato alla grande, almeno per Elden Ring. A giudicare dai primi commenti in Rete, quello che viene considerato come il lavoro più ambizioso di sempre di From Software sembra infatti avere incontrato il gradimenti di critica e di pubblico, almeno di quella piccola parte che in un modo o nell’altro ha potuto mettere le mani sul titolo.

Elden Ring, un successo annunciato

Anche se la vera prova del nove per Elden Ring arriverà tra domani, data del suo rilascio ufficiale sul mercato, e poi nelle prossime settimane, quando cioè milioni di appassionati lo staranno giocando o avranno finito almeno una volta, possiamo già affermare che la nuova produzione realizzata da From Software sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, e col contributo di George R.R. Martin, autore della serie fantasy best seller Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, è un successone.

Su OpenCritic, per esempio, Elden Ring è il gioco con il voto più alto nella classifica totale che comprende tutti i giochi presenti sul sito di aggregazione di recensioni per i videogiochi. Lo stesso su Metracritic, dove la produzione viaggia co una media voto incredibile di 95-97, a seconda della piattaforma di riferimento.

Davanti a questi giudizi favorevolissimi, è ovvi che l’attesa tra i fan si fa sempre più spasmodica. Sui forum delle principali riviste del settore è iniziato il countdown che accompagnerà i videogamer all’acquisto, domani, della loro agognata copia del gioco. Anche se qualcuno sfruttando qualche negozio online è riuscito ad averlo prima e giocarci. E anche nel caso dell’utenza le valutazioni del titolo sono fino a ora estremamente positive.

Tutte le edizioni disponibili

Avventure e pericoli attendono ogni Senzaluce che sia abbastanza temerario da entrare nell’Interregno e divenire il lord ancestrale in Elden Ring dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o PC via STEAM. Nel frattempo è possibile prenotare il gioco per avere accesso ai seguenti oggetti:

Guida Digitale all’Avventura , che contiene informazioni utili per aiutare i giocatori nella loro avventura nell’Interregno.

, che contiene informazioni utili per aiutare i giocatori nella loro avventura nell’Interregno. Gesto Bonus “L’Anello” – Ricevi un gesto all’inizio del gioco. *Gesto che si può anche ottenere in-game.

Insieme al video, sono state annunciate oggi anche le seguenti versioni del gioco:

Launch Edition (esclusiva per l’area EMEA)

Gioco ELDEN RING (disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC)

(disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC) Poster

Art Card, sticker e toppa in tessuto

Digital Deluxe Edition (disponibile nei negozi digitali di PlayStation, Xbox e STEAM)

Gioco ELDEN RING

Artbook Digitale e Colonna Sonora Originale

Collector’s Edition (Disponibile presso negozi selezionati per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)

Disco di gioco di ELDEN RING (eccetto per PC dove sarà code in a box)

(eccetto per PC dove sarà code in a box) Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition – esclusiva per l’area EMEA

Premium Collector’s Edition (esclusiva del BANDAI NAMCO Entertainment Europe store e disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)