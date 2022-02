Elden Ring: ecco tutte le classi disponibili

Elden Ring sta per arrivare nei negozi. Nell’attesa vi sveliamo tutte le classi personaggio disponibili nel gioco.

Elden Ring è ormai in dirittura d’arrivo. Il gioco sarà infatti disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ma in attesa di poterci mettere le mani sopra e poter finalmente esplorare il magico quanto pericoloso Interregno, ovverosia il mondo dark fantasy immaginato da FromSoftware, il team dietro a capolavori come Demon’s Souls e la saga di Dark Souls, in collaborazione con George R.R. Martin, l’autore della serie best seller Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, che hanno ispirato la serie televisiva Il Trono di Spade, è arrivato il momento di conoscere intanto le classi che potrà interpretare, a scelta, il videogamer.

Elden Ring, tutte le classi

Elden Ring: L’età degli Dei è un gioco di ruolo con elementi soulslike, pertanto il giocatore potrà creare un suo personaggio da interpretare durante tutta l’avventura. Oltre a poterne scegliere quindi vari aspetti, dal sesso al tipo di fisico, fino alla capigliatura e al colore della pelle, sarà possibile attribuirgli una classe ben specifica, ovverosia una sorta di specializzazione o professione che di fatto ne influenza le abilità e le caratteristiche. In Elden Ring sono dieci le classi annunciate, di seguito la lista completa:

Astrologo

Bandito

Confessore

Disgraziato

Eroe

Guerriero

Prigioniero

Profeta

Samurai

Vagabondo